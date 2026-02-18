Cote d'Ivoire: Planification familiale - Le pays dévoile un état des lieux national pour renforcer l'accès aux services

Le Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a organisé, à travers l'Institut National de Santé Publique (INSP) et le Programme National de la Santé de la Mère et de l'Enfant (PNSME), un atelier national consacré à la diffusion des résultats de l'enquête sur l'évaluation de base de l'offre des services de planification familiale en Côte d'Ivoire.

Cette rencontre vise à partager les principaux enseignements de l'étude, à discuter des recommandations opérationnelles et à renforcer l'engagement des acteurs du secteur sanitaire afin d'améliorer durablement l'accès et la qualité des services de planification familiale à travers le pays.

Réalisée entre août 2024 et mai 2025, avec l'appui de partenaires techniques et financiers tels que The African Population and Health Research Center (APHRC), l'Université du Manitoba et la Fondation Gates, cette enquête constitue un état des lieux complet de l'offre nationale en matière de santé reproductive.

Selon les résultats présentés, des avancées significatives ont été enregistrées ces dernières années, notamment à travers l'élargissement de la disponibilité des méthodes contraceptives et le renforcement des compétences des prestataires de santé.

Cependant, l'étude met également en évidence plusieurs défis persistants, en particulier ceux liés à la disponibilité continue des produits contraceptifs et aux capacités opérationnelles de certaines structures sanitaires.

Pour Dr KPEBO Denise, investigatrice principale de l'enquête, cette évaluation représente un outil stratégique majeur :« L'évaluation a permis de mettre en lumière des progrès importants dans l'offre des services de planification familiale. Elle révèle cependant des défis persistants liés à la disponibilité continue des produits et aux capacités opérationnelles des structures. Ces résultats constituent une base stratégique pour améliorer durablement l'accès et la qualité des services de planification familiale en Côte d'Ivoire. »

Cet atelier marque ainsi une étape importante dans la consolidation des efforts nationaux en faveur de la santé reproductive et de l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Les recommandations issues de cette étude devront guider l'actualisation des stratégies nationales et la mise en œuvre d'actions ciblées, afin de garantir aux populations ivoiriennes un accès équitable à des services de planification familiale de qualité, essentiels au bien-être des femmes, des familles et des communautés.