Cote d'Ivoire: Korhogo/Filière riz - Le PADFA partage son modèle économique d'agrégation avec les acteurs

Un atelier d'échanges autour du modèle économique d'agrégation avec les acteurs de la filière riz (organisations professionnelles agricoles, semenciers, agrégateurs, brigadiers, étuveuses, distributeurs, institutions de microfinance) s'est tenu le mercredi 11 février 2026, au complexe hôtelier Olympe de Korhogo.

Cette rencontre, initiée par le Programme d'appui au développement des filières agricoles (PADFA), programme du gouvernement ivoirien mis en œuvre avec l'appui du Fonds international de développement agricole (FIDA) et du Fonds de l'OPEP pour le développement international (OFID), a réuni environ 70 participants.

L'objectif était de répondre aux défis majeurs liés à la sécurité alimentaire, à la création de revenus et à la réduction de la pauvreté dans les régions du Nord et du Centre de la Côte d'Ivoire, à travers l'amélioration durable des performances des filières agricoles, notamment celle du riz.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'atelier s'est déroulé en présence de Coulibaly Waogninlin, chargé d'étude au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Production vivrière (MINADER-PV), ainsi que de représentants des ministères techniques, du secteur privé, des structures de recherche, de l'interprofession, des agences spécialisées et des partenaires techniques et financiers.

Dans cette dynamique, les organisations de producteurs, les entreprises semencières, les agrégateurs, les transformateurs, les étuveuses, les distributeurs et les institutions financières ont été accompagnés et mis en relation afin de bâtir une chaîne d'approvisionnement plus cohérente et plus performante.

L'atelier visait à capitaliser les acquis, corriger les insuffisances éventuelles et poser les bases d'un modèle durable, reproductible et porté par les acteurs eux-mêmes.

Pour favoriser une meilleure appropriation du modèle, deux communications ont été présentées : l'une sur les modèles économiques développés dans le cadre du PADFA, animée par Coulibaly Tiémoko, responsable du développement de la filière riz, et l'autre sur les activités de l'entreprise AFRICA-AGRECO, exposée par Dr Coulibaly Sifolo S.

Ces présentations ont été suivies d'échanges, de suggestions et de recommandations visant à dynamiser le modèle, en identifiant ses forces, ses faiblesses, les leçons apprises et les prochaines étapes.

« À l'issue des campagnes rizicoles et à l'approche de la fin du projet, il est apparu nécessaire d'organiser cet atelier afin de faire le bilan du modèle économique d'agrégation mis en place et de réfléchir aux perspectives de sa pérennisation au-delà du programme », a expliqué Messou Edja, coordonnateur du PADFA.

Démarré en mars 2018, le PADFA prendra fin le 31 mars 2026. Il est exécuté dans les régions du Poro, de la Bagoué, du Tchologo, du Hambol et du Gbêkè.

Une correspondance particulière de TC