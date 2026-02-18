Congo-Kinshasa: Le Parquet général près la Cour de cassation ordonne la libération de 125 détenus de Makala

18 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Procureur général près la Cour de cassation a ordonné, mardi 17 février, la remise en liberté de 125 détenus de la prison centrale de Makala.

Selon des sources judiciaires, ces prisonniers étaient en détention irrégulière.

Le Parquet général près la Cour de cassation affirme avoir agi conformément aux dispositions légales en vigueur, dans le but de faire respecter la loi et de contribuer à la réduction de la population carcérale, qui affecte fortement cette maison d'arrêt, a expliqué la conseillère en communication et presse de Madame Situzolana.

Samedi 14 février, le ministre d'État en charge de la Justice, Guillaume Ngefa, avait temporairement interdit toute nouvelle admission de prisonniers dans cet établissement pénitentiaire.

Cette mesure intervenait à la suite du décès de cinq détenus, victimes d'une épidémie de choléra dans cette maison carcérale.

La circulaire du ministre Ngefa avait instruit les responsables pénitentiaires, les autorités sanitaires et l'ensemble des services concernés d'assurer l'exécution stricte de ces mesures et d'en garantir un suivi rigoureux.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

