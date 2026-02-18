Congo-Kinshasa: Mobilisation des jeunes du Kongo-Central à intégrer les FARDC

18 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le colonel

Du Ciel, directeur du recrutement à la 12e région militaire du Kongo-Central, a lancé lundi 16 février un appel aux jeunes d'intégrer les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

Ces derniers disposent de trois jours pour s'inscrire dans les centres d'enrôlement ouverts à travers cette province.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet enrôlement vise à renforcer les effectifs militaires, dans le cadre de la modernisation et de la professionnalisation de l'armée nationale.

Formation à Tambagadio et transfert à Mura

Les nouvelles recrues viendront rejoindre les 725 candidats déjà rassemblés au centre de formation de Tambagadio, dans le territoire de Songololo.

Ces jeunes sont en attente de leur transfert vers le centre d'instruction de Mura, situé près de Likasi, dans le Haut-Katanga, pour leur formation spécialisée.

Critères de sélection

Le colonel Milongo insiste sur la qualité des candidats pour construire une armée moderne. Les postulants doivent impérativement remplir les conditions suivantes :

Aptitude physique : Excellente santé pour supporter l'entraînement.

Aptitude mentale : Résistance psychologique et moralité irréprochable.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.