Congo-Kinshasa: Mobilisation des jeunes du Kongo-Central à intégrer les FARDC

Le colonel

Du Ciel, directeur du recrutement à la 12e région militaire du Kongo-Central, a lancé lundi 16 février un appel aux jeunes d'intégrer les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

Ces derniers disposent de trois jours pour s'inscrire dans les centres d'enrôlement ouverts à travers cette province.

Cet enrôlement vise à renforcer les effectifs militaires, dans le cadre de la modernisation et de la professionnalisation de l'armée nationale.

Formation à Tambagadio et transfert à Mura

Les nouvelles recrues viendront rejoindre les 725 candidats déjà rassemblés au centre de formation de Tambagadio, dans le territoire de Songololo.

Ces jeunes sont en attente de leur transfert vers le centre d'instruction de Mura, situé près de Likasi, dans le Haut-Katanga, pour leur formation spécialisée.

Critères de sélection

Le colonel Milongo insiste sur la qualité des candidats pour construire une armée moderne. Les postulants doivent impérativement remplir les conditions suivantes :

Aptitude physique : Excellente santé pour supporter l'entraînement.

Aptitude mentale : Résistance psychologique et moralité irréprochable.