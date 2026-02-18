Congo-Kinshasa: Au moins 26 otages des ADF libérés après paiement des rançons à Irumu

18 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Vingt-six personnes, enlevées en janvier dernier par les rebelles ADF dans les localités de Bwana Sura et Mamove, en territoire d'Irumu (Ituri), ont été libérées lundi 16 février, après paiement de rançons.

Selon des sources locales, ces libérations interviennent dans un contexte où le paiement de rançons est devenu un mode de financement récurrent pour ce groupe armé.

Les mêmes sources rapportent que ces personnes libérées à Monge ont regagné leurs familles.

Appels à des opérations militaires d'envergure

Face à la persistance des violences, l'ONG de défense des droits de l'homme CRDH appelle à une intensification des actions militaires.

« Nous demandons aux forces conjointes de lancer des opérations militaires d'envergure dans la zone », a déclaré Christophe Munyanderu, de la CRDH.

Cette structure citoyenne sollicite également l'identification des réseaux de transfert d'argent utilisés pour les rançons.

De leur côté, les sources militaires affirment que des opérations sont déjà en cours pour démanteler ces groupes armés.

Des sources concordantes affirment que 52 otages ont été libérés depuis janvier dernier, souvent après paiement, tandis que ceux incapables de payer sont exécutés.

Parallèlement, la situation sécuritaire reste critique dans la province de l'Ituri avec la découverte de cinq corps d'agriculteurs à Teturi, territoire de Mambasa et le signalement de nouveaux enlèvements.

