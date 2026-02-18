Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public ivoirien lève 152,219 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

17 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Dans l'optique d'assurer le financement du budget 2026 de l'Etat ivoirien, le Trésor Public de ce pays a levé ce mardi 17 février 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 152,219 milliards de FCFA à la suite de son émission d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans.

La somme de 150 milliards FCFA était mise en adjudication par le Trésor Public ivoirien. Les soumissions globales faites par les investisseurs se sont élevées à 184,219 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 122,81%.

Le montant des soumissions retenu est 152,219 milliards FCFA et celui rejeté 32 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 82,63%. Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,75% pour les obligations de 3 ans, 7,31% pour celles de 5 ans et 6,83% pour celles de 7 ans.

Le Trésor Public ivoirien s'est engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 18 février 2029 pour celles de 3 ans, au 18 février 2031 pour celles de 5 ans et au 18 février 2033 pour celles de 7 ans. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 5,35% pour les obligations de 3 ans, 5,60% pour celles de 5 ans et 5,85% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.

