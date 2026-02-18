Cote d'Ivoire: BRVM - Evolutions positives des indices phares de la BRVM à la fin la journée de cotation du 17 février 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 17 février 2026, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont tous enregistré des évolutions positives contrairement à la séance précédente.

C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a progressé de 0,62% à 393,27 points contre 390,83 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 a gagné 0,79% à 182,50 points contre 181,07 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a progressé plus modestement de 0,21% à 154,99 points contre 154,66 précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a connu une forte augmentation de 1,17% à 269,95 points contre 266,83 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,62% à 151,44 points contre 150,50 points la veille. La valeur totale des transactions est toujours au-dessus du milliard FCFA, passant de 1,432 milliard FCFA la veille à 1,657 milliard FCFA ce mardi 17 février 2026. La capitalisation du marché des actions s'est établie à 15 162,992 milliards FCFA contre 15 068,875 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 94,117 milliards FCFA.

Celle du marché des obligations est en hausse de 1,564 milliard FCFA, en passant de 11 476,057 milliards FCFA la veille à 11 477,621 milliards FCFA la veille. Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 1 650 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 2 740 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 2 320 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,92% à 1 390 FCFA) et ETI Togo (plus 6,45% à 33 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (moins 6,36% à 11 930 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 1,90% à 20 600 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,55% à 12 700 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 1,32% à 7 500 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 0,66% à 1 500 FCFA).