Ile Maurice: Transmettre un message d'espoir aux femmes de la société civile

En partenariat avec Small Step Matters, Carol Lamport tient à proposer gratuitement une représentation de son premier seulel-en-scène musical, dont elle est l'autrice, la compositrice et l'interprète - J'oublie souvent qu'il n'est ZAMETROTAR. Pour ce projet, elle collabore avec son mari, l'artiste peintre Pascal Lagesse, qui mettra en image, avec son style de peinture ZAFER, les chansons du spectacle en vidéo animée.

Cette représentation sera offerte aux bénéficiaires, salariées et volontaires des associations, ainsi qu'aux femmes qui contribuent au développement et au bien-être du pays. Cette salle exceptionnelle, 100 % féminine, est annoncée pour le 29 mars. Un appel aux dons est lancé pour concrétiser ce projet sur www.smallstepmatters.org

Pourquoi avoir décidé de lever des fonds pour offrir une représentation de votre spectacle aux femmes en particulier ?

Plus que d'offrir un spectacle, je tiens à offrir une réflexion aux 400 femmes qui seront réunies dans la salle du Caudan Arts Centre le dimanche 29 mars. Ce spectacle est un message d'espoir, comme le dit le titre : J'oublie souvent qu'il n'est ZAMETROTAR. C'est une histoire de femme, racontée par une femme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il me tenait donc à cœur de l'offrir aux Mauriciennes qui vivent des choses difficiles dans leur vie et qui, à travers l'aide des associations, ont franchi un pas pour changer et améliorer leurs conditions de vie. J'aurais voulu aussi partager ce spectacle avec toutes les femmes qui contribuent au bien-être de la société mauricienne et qui ouvrent bien souvent dans l'ombre.

Quels thèmes seront-ils abordés par ce spectacle et au cours de cette réflexion partagée ?

C'est le questionnement d'une femme mauricienne dans la cinquantaine. En pleine crise existentielle, elle entreprend une thérapie pour aller à la rencontre de celle qu'elle est aujourd'hui et de ce qui se cache au fond d'elle même. À travers ses mots et ses chansons, elle explore les différents moments de sa vie.

Ce spectacle est une traversée entre fragilité, force et vérité. Il passe en revue les relations, la séparation, le regard de la société sur la femme, la dépression, la famille, le rôle de mère. Cela fera probablement écho à d'autres femmes, en quête du sens de leur vie... C'est une œuvre mauricienne où l'art devient source et moteur d'action afin de se relever, de se comprendre et d'avancer.

Parmi le public des bénéficiaires d'ONG, vous avez prévu d'inviter également des adolescentes de plus de 12 ans. Pourquoi ce choix ?

Tout simplement parce que ces jeunes filles sont les femmes mauriciennes de demain et qu'il est important de les encourager à se poser des questions et à être actrices de leur propre destin.

Une autre cause dans le domaine de la santé vous tient particulièrement à coeur...

Effectivement, avec mon mari Pascal Lagesse, ambassadeur pour le réseau Hidden Disabilities Sunflower, nous avons décidé que si les donations collectées à travers la plateforme solidaire Smallstepmatters.org allaient au-delà des fonds nécessaires pour l'organisation de la représentation, nous serions heureux que l'argent aille à Hidden Disabilities Sunflower. Cette association charitable oeuvre notamment pour la sensibilisation aux pathologies et aux handicaps invisibles.

Justement, cette représentation dédiée à la société civile sera organisée le 29 mars, la veille de la Journée mondiale des troubles bipolaires...

Oui, le hasard fait bien les choses ! Et les troubles bipolaires sont une des causes qui mobilisent le réseau Hidden Disabilities Sunflower, à Maurice et pour laquelle mon mari Pascal Lagesse s'est engagé, avec l'objectif de briser les tabous entourant les pathologies mentales et de faire avancer la transmission d'informations fiables sur la santé mentale.

Comment soutenir cette représentation à travers Small Step Matters?

Grâce aux dons et contributions CSR collectés à travers Small Step Matters (institution charitable), une représentation gratuite sera organisée pour les bénéficiaires de la société civile notamment.

Unique plateforme réservée aux projets à but non lucratif, Smallstepmatters.org permet depuis dix ans de lever des fonds pour des initiatives portées par des citoyens, des artistes, des patients... ou des associations ou des entreprises, à condition que ces projets soient à but strictement non lucratif. L'argent collecté lors de cette campagne sur www.smallstepmatters.org permettra de financer les frais de location de la salle du Caudan Arts Centre, de rémunérer l'équipe technique et d'offrir un rafraîchissement aux 300 à 400 femmes invitées à la représentation du 29 mars.

Pour appuyer cette campagne de levée de fonds initiée par Carol Lamport :