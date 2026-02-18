Sénégal: Accès à l'eau - Le village de Keur Ndiaye Oumy réclame des 'branchements sociaux'

Louga — Les habitants de Keur Ndiaye Oumy dit Kawtara, un village de la commune de Kelle Guèye, dans le département de Louga (nord), veulent bénéficier de "branchements sociaux" à partir du réseau d'adduction d'eau du lac de Guiers, principale réserve d'eau douce du Sénégal qui approvisionne notamment la région de Dakar.

"Nous lançons un appel aux plus hautes autorités étatiques pour qu'elles nous aident, dans les plus brefs délais, à obtenir des branchements sociaux permettant de soulager les habitants de Keur Ndiaye Oumy, confrontés à un manque [criant] d'eau potable", a dit Serigne Abdou Lô, porte-parole des habitants dudit village.

S'exprimant lors d'une rencontre centrée sur le problème d'accès à une eau potable des populations locales, mardi, il a déploré le fait que le village ne bénéficie pas des programmes de raccordement subventionnés par l'Etat et ses partenaires, malgré l'introduction du réseau d'adduction d'eau du lac de Guiers depuis plusieurs années.

Il a précisé que le réseau actuel d'adduction d'eau a été installé dans le village grâce à l'appui financier, sur fonds propres, d'un fils de la localité, en l'occurrence Aliou Lô, homme d'affaires.

"Nous pensions qu'avec l'introduction dans le village de ce réseau hydraulique relié au lac de Guiers, les habitants pourraient bénéficier de branchements sociaux. Malheureusement, jusqu'à présent, nos démarches sont restées vaines", a-t-il encore déploré.

Situé dans la commune de Kelle Guèye, le village de Keur Ndiaye Oumy, dit Kawtara, compte plus d'une centaine de concessions, dont seules trois disposent de branchements individuels, obligeant les habitants à s'approvisionner à partir d'un ou deux robinets et à supporter des factures jugées élevées.

"L'accès à l'eau est un droit. Nous ne demandons pas la gratuité, nous sommes prêts à payer les taxes et frais nécessaires, mais nous sollicitons des branchements sociaux pour soulager les populations. Nous avons fait le plus difficile en facilitant l'arrivée du réseau hydraulique dans le village. Aujourd'hui, notre seule doléance concerne les branchements sociaux", a-t-il réitéré.