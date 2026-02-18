Sénégal: Couverture maladie universelle - Vers une architecture adaptée au contexte sénégalais

Dakar — L'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) et ses partenaires travaillent à mettre en place une architecture adaptée au contexte sénégalais et qui intègre davantage les besoins spécifiques locaux, en vue d'élaborer un système national intégré de couverture du risque maladie.

Dans le cadre de cette réflexion portant sur la restructuration de la Couverture sanitaire universelle, un atelier de validation technique d'une journée a réuni mardi à Dakar des représentants de l'État, des partenaires sociaux, des acteurs de la protection sociale, partenaires techniques et financiers, des experts et institutions concernées.

La tenue de cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue national sur l'identification d'une architecture adaptée au contexte du Sénégal, pour la mise en place d'un système national intégré de couverture du risque maladie.

Elle vise à consolider les consensus autour d'une architecture nationale intégrée, inclusive et durable, permettant d'améliorer l'accès équitable aux soins de santé pour l'ensemble des populations, dans une dynamique de réforme de la Couverture maladie universelle (CMU).

Selon Laurence Lannes, cheffe d'équipe santé de la Banque mondiale au Sénégal, la réforme engagée "traduit une ambition forte", à savoir "renforcer l'intégration des mécanismes existants, améliorer la gouvernance et bâtir un système fondé sur la solidarité nationale, afin d'élargir durablement l'accès aux soins pour l'ensemble de la population, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables".

"Garantir une protection effective contre le risque-maladie, réduire les barrières financières et assurer une prise en charge adaptée des populations à faible revenu constituent des leviers essentiels pour consolider les acquis sociaux et renforcer la cohésion nationale", a ajouté Mme Lannes, économiste de la santé.

Selon Youssouf Djitté, directeur de cabinet du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, "un dispositif adéquat de protection sociale en santé doit reposer sur une architecture cohérente assurant d'une part une meilleure mutualisation du risque, et d'autre part une efficacité accrue dans la collecte, la gestion et l'utilisation des ressources destinées à l'achat de prestations de santé".

"Des expériences internationales montrent que le développement des systèmes de couverture du risque maladie s'est souvent accompagné d'une fragmentation des régimes", a-t-il rappelé, soulignant que "cette fragmentation compromet l'efficacité, engendre des coûts élevés, limite la redistribution et crée des iniquités".

"Pour y remédier, de nombreux pays évoluent vers un système intégré, géré par une seule entité ou reposant sur de fortes articulations entre institutions existantes", a fait savoir ce responsable du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

Il estime que l'intégration des régimes permet un accès plus équitable aux soins, facilite l'application de mécanismes d'achats stratégiques et simplifie l'ensemble des démarches pour les bénéficiaires.

"Face à la diversité des besoins, à la complexité des enjeux sanitaires et à l'évolution des attentes sociales, il est indispensable de mettre en place une architecture capable de garantir à chaque citoyenne et citoyen un accès optimal à des services de santé de qualité, conformément à l'axe 2 de l'Agenda de transformation Sénégal 2050", en son volet "capital humain de qualité et équité sociale", a conclu Youssouf Djitté.