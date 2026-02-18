Sénégal: Le Bureau de mise à niveau s'engage à accompagner 15 PME pour un investissement de plus de 927 millions CFA

Dakar — Le Bureau de mise à niveau (BMN) va aider 15 petites et moyennes entreprises (PME) à être plus compétitives, grâce à des investissements évalués à 927 millions 402 mille 233 francs CFA.

Cet accompagnement s'inscrit dans le cadre de conventions de partenariat signées mardi avec les entreprises concernées, pour le compte du Programme de mise à niveau spécifique national (PSN) initié par le BMN, conformément aux nouvelles orientations visant à adapter davantage son offre aux PME à fort potentiel de croissance.

"Le Bureau de mise à niveau a été créé il y a vingt ans avec une mission claire : accompagner les entreprises sénégalaises à devenir plus compétitives. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans cette dynamique, en procédant à la signature des conventions issues des COPILR n°21 et n°22, marquant l'entrée en vigueur de nouveaux accompagnements dans le cadre du PSN", a expliqué sa directrice, Fatou Dyana Bâ.

Elle a précisé que pour cette nouvelle vague de dossiers approuvés, un investissement global de 927 millions 402 mille 233 francs CFA a été retenu, soutenu par des primes publiques d'un montant de 415 millions 146 mille 417 francs CFA.

Les 15 PME choisies évoluent dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, des services, du BTP et des énergies renouvelables.

"Vous n'êtes pas seuls. Le BMN sera à vos côtés à chaque étape de votre plan de mise à niveau. Nous vous accompagnerons, nous vous formerons, nous vous conseillerons. Mais le succès dépendra aussi de votre engagement, de votre rigueur et de votre capacité à saisir cette opportunité", a déclaré Mme Ba à l'endroit des bénéficiaires.

Selon sa directrice, le BMN a reçu, 2025, 177 demandes pour une capacité d'accompagnement se limitant à seulement 35 dossiers approuvés.

"La mise à niveau des entreprises n'est pas une option, c'est une nécessité stratégique. Dans un monde en perpétuelle mutation, où les exigences de qualité, de productivité et de durabilité s'imposent à tous les niveaux, nos PME/PMI", a affirmé Ibrahima Thiam secrétaire d'Etat au développement des PME et des PMI.

Les entreprises sénégalaises "doivent pouvoir évoluer, se structurer, et accéder aux marchés nationaux et internationaux avec "des standards élevés".

"C'est un acte fort, un contrat de confiance, une promesse d'accompagnement et de résultats que nous posons aujourd'hui, au grand bénéfice de notre économie mais aussi de nos populations qui vont être impactées positivement par la création de richesses et d'emplois décents des entreprises signataires", a estimé M. Thiam.

Lors de cette cérémonie, neuf autres entreprises ont reçu des labels de certification BMN, en reconnaissance de leurs performances et de leur niveau de mise à niveau atteint.

"Le Label BMN récompense certes un mérite, mais il doit surtout être considéré comme une invite à nous tous, à redoubler d'efforts et à faire plus encore pour propulser de l'avant ces entreprises", a précisé le secrétaire d'Etat au développement des PME et des PMI.

Le docteur Alioune Tabane, directeur de CardioLab et bénéficiaire des financements du BMN, a souligné l'importance de cet accompagnement.

"J'ai eu la chance d'oser et de déposer un dossier au niveau du BMN qui a été enrôlé deux ans après", a-t-il dit, ajoutant : "Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'accompagnement technique, car un médecin n'a pas des compétences en gestion. Cela nous a permis de nous mieux nous organiser, augmenter l'employabilité, la compétitivité".