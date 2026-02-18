Sénégal: Plaidoyer pour une augmentation des moyens financiers alloués au BMN

Dakar — Le président du comité de pilotage du Bureau de mise à niveau (BMN), Antoine Ngom, demande que moyens supplémentaires soient allouées à cette structure considérée comme un instrument technique de l'Etat, afin de lui permettre de répondre aux défis liés à la structuration des petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI).

Le Bureau de mise à niveau constitue l'instrument du dispositif institutionnel et technique de l'Etat du Sénégal, chargé de la mise en oeuvre des politiques et programmes de mise à niveau des entreprises sénégalaises.

"Nous avons besoin de plus de moyens. Les défis auxquels font face nos PME/PMI sont immenses notamment la conformité aux normes, la transformation digitale, l'accès aux marchés nationaux et internationaux", a souligné M. Ngom.

Il participait mardi à une cérémonie de signature de convention entre la BMN et des entreprises bénéficiaires, visant à accompagner ces dernières dans le cadre du Programme de mise à niveau spécifique national (PSN).

"Pour répondre à ces défis, les lignes budgétaires allouées au BMN doivent être à la hauteur des ambitions que nous avons pour notre tissu économique. Je vous invite, en tant que notre premier ambassadeur au sein du gouvernement, à porter cette exigence de renforcement des capacités financières du Bureau", a dit M. Ngom, à l'endroit du secrétaire d'Etat en charge du développement des PME et des PMI.

Le BMN est devenu un outil "essentiel" dans la transformation économique du pays, mais il faut plus de moyens, pour "amplifier" cet impact et accompagner plus d'entreprises "vers l'excellence et la compétitivité", a-t-il dit, dans un "plaidoyer sincère et appuyé".

"Au-delà des financements, nous devons continuer à lever les blocages structurels, aller plus loin dans les réformes, simplifier davantage les procédures et renforcer la coordination avec nos partenaires bancaires pour faciliter l'accès aux financements complémentaires", a-t-il préconisé.

Antoine Ngom a rappelé que le comité de pilotage du Bureau de mise à niveau reste "l'allié" de l'Etat pour identifier les "freins" auxquels les PME-PMI seraient confrontées.

Son rôle est aussi de veiller à ce que les réformes nécessaires soient engagées, que les blocages soient levés et les financements mobilisés.

Ibrahima Thiam, secrétaire d'Etat au développement des PME et des PMI, a encouragé le Bureau de mise à niveau à "maintenir le cap de l'excellence", ajoutant être convaincu que cet outil est "la clé de performance de nos entreprises".