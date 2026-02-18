Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le DG de l'OCC suspendu pour fraude

Étienne Tshimanga Mutombo, (OCC), a été suspendu lundi 16 février à titre conservatoire par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya. Il est accusé de fautes graves de gestion, notamment l'installation d'un système informatique parallèle visant à frauder le contrôle des importations et des exportations.

Cette décision, contenue dans un arrêté ministériel rendu public lundi, fait suite à une action disciplinaire engagée par le ministre du Commerce extérieur, les explications fournies par M. Tshimanga lors des enquêtes internes, ayant été jugées non convaincantes.

Un système parallèle pour frauder

Selon le communiqué, directeur général de l'OCC aurait mis en place un système informatique parallèle facilitant l'usage frauduleux de fausses attestations de vérification (AV).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce système a engendré, un manque à gagner, entraînant des pertes financières évaluées à plusieurs milliers de dollars américains. Il lui est également reproché la gestion « chaotique" des ressources humaines et financières, ainsi que des actes d'insubordination.

Intérim et commission de redressement

Durant cette suspension, l'intérim à la tête de l'OCC est assuré par la directrice générale adjointe, Christelle Mwabilu. Le ministère annonce également la mise en place prochaine d'une commission de redressement pour assainir la gestion de l'OCC.

Selon ce document, cette suspension ouvre la voie à des poursuites administratives et extra-administratives contre les agents impliqués.