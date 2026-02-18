Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le DG de l'OCC suspendu pour fraude

17 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Étienne Tshimanga Mutombo, (OCC), a été suspendu lundi 16 février à titre conservatoire par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya. Il est accusé de fautes graves de gestion, notamment l'installation d'un système informatique parallèle visant à frauder le contrôle des importations et des exportations.

Cette décision, contenue dans un arrêté ministériel rendu public lundi, fait suite à une action disciplinaire engagée par le ministre du Commerce extérieur, les explications fournies par M. Tshimanga lors des enquêtes internes, ayant été jugées non convaincantes.

Un système parallèle pour frauder

Selon le communiqué, directeur général de l'OCC aurait mis en place un système informatique parallèle facilitant l'usage frauduleux de fausses attestations de vérification (AV).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce système a engendré, un manque à gagner, entraînant des pertes financières évaluées à plusieurs milliers de dollars américains. Il lui est également reproché la gestion « chaotique" des ressources humaines et financières, ainsi que des actes d'insubordination.

Intérim et commission de redressement

Durant cette suspension, l'intérim à la tête de l'OCC est assuré par la directrice générale adjointe, Christelle Mwabilu. Le ministère annonce également la mise en place prochaine d'une commission de redressement pour assainir la gestion de l'OCC.

Selon ce document, cette suspension ouvre la voie à des poursuites administratives et extra-administratives contre les agents impliqués.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.