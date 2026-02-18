Congo-Kinshasa: Introduction d'un nouveau vaccin antipaludique pour enfants au Kasaï-Oriental

17 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme a été enregistrée au Kasaï-Oriental avec l'introduction officielle d'un nouveau vaccin antipaludique dans le calendrier de vaccination de routine. Lancé ce lundi 16 février à Mbuji-Mayi par le ministre provincial de la Santé, Dr Daniel Kazadi, ce vaccin cible les enfants âgés de 6 à 24 mois.

Les autorités sanitaires indiquent que cette initiative vise à réduire la mortalité infantile causée par le paludisme, qui reste la première cause de décès chez les enfants dans la province.

Protocole de vaccination

Contrairement à une campagne de vaccination ponctuelle, ce vaccin est désormais intégré dans le calendrier de routine et sera administré en quatre doses :

À 6 mois

À 7 mois

À 8 mois

À 15 mois

Une réponse urgente à la prévalence du paludisme

Dr Kazadi affirme que la situation épidémiologique nécessite une action rapide : plus de 15 000 cas de paludisme ont été enregistrés chez les enfants durant les six premières semaines de l'année, entraînant plusieurs décès.

« Il entre dans le calendrier de routine et ça s'ajoute aux autres vaccins que nous donnons systématiquement aux enfants. Il n'y a pas de campagne », a précisé le ministre provincial de la Santé.

Le gouvernement provincial travaille actuellement pour garantir la disponibilité de ce vaccin dans toutes les structures sanitaires organisant la vaccination pédiatrique.

