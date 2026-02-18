Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - L'AGEFOP et la GIZ scellent un partenariat stratégique pour l'alternance

Un protocole pour rapprocher durablement formation et emploi. L'Agence nationale de la formation professionnelle (AGEFOP) et la coopération allemande, à travers la GIZ, ont procédé, le 17 février 2026, à la signature d'un protocole d'entente d'une durée de dix-huit mois, au siège de l'institution, à Abidjan-Marcory.

Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans le renforcement de la formation par alternance en Côte d'Ivoire, désormais considérée comme un levier stratégique de lutte contre le chômage des jeunes et de compétitivité économique.

Prenant la parole, la directrice générale de l'Agefop, Karitia Coulibaly-De Medeiros, a exprimé sa gratitude à la Giz pour la qualité du partenariat engagé depuis plusieurs mois. « La formation par alternance n'est pas seulement une modalité pédagogique. C'est un pacte entre l'école et l'entreprise, entre la formation et la production, entre les aspirations des jeunes et les besoins réels des secteurs », a-t-elle souligné.

Le projet Appui au développement de la formation par alternance (Adefa) s'inscrit dans les nouvelles orientations nationales, en cohérence avec le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, notamment en matière de développement du capital humain et de promotion de l'emploi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Raphaël Bavoux, directeur du projet Adefa, la formation professionnelle doit être repositionnée. « Nos équipes sont déjà pleinement mobilisées, et je tiens à saluer la qualité du partenariat établi depuis plusieurs mois avec l'Agefop », a-t-il déclaré. L'enjeu est clair : former en fonction des compétences réellement demandées par les entreprises, des métiers émergents et des secteurs porteurs. Former davantage ne suffit plus ; il faut mieux former, en adéquation avec les besoins du marché du travail.

Au coeur de cette dynamique, l'Agefop déploie le programme national Passeport Compétences, destiné à établir une cartographie complète des besoins en compétences sur l'ensemble du territoire.

La phase pilote, menée en 2025, a concerné le district des Savanes (Bagoué, Poro, Tchologo), la région du Sud-Comoé, ainsi que la commune de Yopougon et ses deux zones industrielles. Les résultats de ces études seront prochainement présentés lors d'une cérémonie réunissant les acteurs de l'écosystème formation-emploi. L'objectif est d'adapter les offres de formation aux potentialités économiques régionales afin de favoriser une croissance inclusive.

Le protocole signé ouvre la phase opérationnelle d'un chantier structurant : la mise en place d'un système d'information de la formation professionnelle fondé sur des données fiables relatives aux besoins en compétences des entreprises. Deux études pilotes, sectorielles et territoriales, seront conduites dans des régions choisies conjointement avec les partenaires du secteur productif. Parallèlement, les capacités institutionnelles et humaines de l'Agefop seront renforcées, notamment en ingénierie de formation, en collecte et analyse de données, ainsi qu'en veille stratégique.

Le projet Adefa, mis en œuvre par la Giz en collaboration avec le gouvernement, entend renforcer l'employabilité des jeunes en développant non seulement leurs compétences techniques, mais aussi leur savoir-être, devenu déterminant dans l'insertion professionnelle.

Au-delà d'un acte administratif, ce protocole d'entente symbolise une volonté commune de transformer durablement le système ivoirien de formation professionnelle et d'apprentissage. Les deux parties affichent l'ambition de bâtir un modèle d'alternance crédible, attractif et inclusif, fondé sur une connaissance fine des réalités économiques territoriales. Ce partenariat entre l'Agefop et le projet Adefa ambitionne ainsi de faire de la formation professionnelle un moteur de développement économique et d'inclusion sociale, au service de la jeunesse et de la compétitivité nationale.