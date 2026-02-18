Cote d'Ivoire: Ramadan 2025 - Le ramadan commence demain mercredi au pays

17 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

Le croissant lunaire marquant le début du mois béni de ramadan a été observé dans les villes de Bondoukou et Korhogo ce mardi 17 février 2026 correspondant au 29 chaabane 1447H, indique un communiqué du COSIM (Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires Islamiques) et du CODISS (Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites).

Par conséquent, le jeûne du Ramadan commence mercredi 18 février 2026 sur toute l'étendue du territoire ivoirien, précise le communiqué. Le Cosim et le Codiss, à travers leurs porte-paroles respectifs, souhaitent un bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane, peut-on lire dans le communiqué.

