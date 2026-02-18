Sénégal: Télécoms - Hausse de 5,1% du résultat net consolidé du Groupe Sonatel en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net consolidé du groupe Sonatel a enregistré une hausse de 5,1% par rapport au 31 décembre 2024, selon les résultats financiers 2025 rendus public par la direction de cette entreprise.

Ce résultat net consolidé est passé de 393,7 milliards FCFA en 2024 à 413,6 milliards FCFA soit une augmentation de 19,9 milliards FCFA. Les responsables de Sonatel ont souligné le maintien de la bonne performance du Groupe « malgré une année caractérisée par un ralentissement économique, une crise énergétique, une réglementation de plus en plus exigeante dans un environnement fortement concurrentiel. »

Le chiffre d'affaires consolidé a enregistré une progression de 8,3% avec une réalisation de 1923,1 milliards FCFA contre 1776,4 milliards FCFA en 2024, principalement portée par la Data, Orange money et le Fixe Broadband.

Au 31 décembre 2025, l'Ebitdaal a progressé de 10%, se situant à 921,2 milliards FCFA contre 839,2 milliards de FCFA en 2024.

Concernant les investissements du groupe Sonatel, ils sont en baisse de 4%, passant de 300,5 milliards FCFA au 31 décembre 2024 à 288,6 milliards FCFA.

Sur le plan opérationnel, la direction de Sonatel a salué « une dynamique commerciale positive, favorisant la croissance des bases clients malgré le durcissement des mesures d'identification impactant le Mobile. »

C'est ainsi que les clients Mobile se sont élevés à 40,3 millions en léger repli de 1,6%. Selon les responsables du groupe Sonatel, la data 4G franchit la barre des 22 millions et le haut débit fixe poursuit son développement avec plus d'un million de clients porté par les bonnes performances commerciales sur la fibre. Celle-ci atteint 640 700 clients avec un taux de raccordement à la fibre de 53,4%. Le parc Orange money croît de 2,8% et s'établit à 13 millions de clients.

« En 2026, le Groupe Sonatel entend renforcer son rôle d'acteur clé de la transformation numérique en Afrique dans le contexte de l'accélération des plans de digitalisation des Etats et des entreprises », a laissé entendre la direction de Sonatel. Selon elle, les priorités porteront sur l'accélération du déploiement du Très Haut Débit fixe et mobile, le développement de solutions innovantes dans la Fintech, les services digitaux, le cloud et la cyber sécurité, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus internes et l'expérience client.

« Sur le très haut débit, poursuivent les responsables du groupe, Sonatel a lancé une offre satellite au Sénégal en décembre 2025 et entend compléter son mix technologique dans tous les pays autour de la fibre dans les zones denses, le très haut débit mobile 4G/5G et le satellite. » L'enjeu principal est désormais, selon eux, de combler le gap d'usage supérieur à 50% dans tous les pays, ce qui représente un potentiel d'inclusion et de croissance important pour les années à venir.

Dans l'entendement des responsables de Sonatel, c'est pour cela que le Groupe s'attèle à promouvoir l'usage des smartphones, à développer les compétences numériques notamment via les Orange Digital Center, et à adapter sa politique tarifaire, des leviers essentiels pour adresser la problématique d'usage.

« En 2026 l'ambition du Groupe Sonatel est de renforcer son leadership sur les infrastructures et les services de connectivité, tout en accélérant son innovation dans les services digitaux pour le grand public, les entreprises et l'administration, en étant moteur dans la transformation digitale dans les pays de présence », a souligné M. Brelotte Bâ, Directeur Général du Groupe Sonatel commentant la publication des résultats du groupe.

Selon lui, la politique d'investissement sera ainsi orientée vers le déploiement des réseaux performants et résilients et le passage à l'échelle des plateformes digitales comme Maxit. Ces infrastructures seront le socle pour connecter les usages, les services et les écosystèmes avec l'innovation comme moteur de différenciation, le Digital et l'Intelligence Artificielle comme leviers de transformation de la relation client et des processus internes.