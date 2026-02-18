Cote d'Ivoire: Zoukougbeu/Incendie - Un véhicule de transport carbonisé

17 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Saint-Tra Bi

Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans la journée du 14 février 2026, dans une station-service appartenant à la société Petroci, située au carrefour de la ville de Guessabo, dans le département de Zoukougbeu.

Selon des témoins sur place, le feu s'est rapidement propagé à un véhicule de transport de type Massa venu s'approvisionner en carburant, provoquant une explosion. Un périmètre de sécurité a aussitôt été mis en place. Par mesure de précaution, certains riverains ont été évacués par la police.

Arrivés plus tard sur les lieux, les pompiers civils ont réussi à maîtriser l'incendie et à éloigner le véhicule entièrement calciné ainsi que des bouteilles de gaz exposées. Les opérations de déblaiement ont été effectuées et une surveillance du site a été instaurée. Une enquête ouverte par les services compétents devrait permettre de déterminer les causes exactes de cet incendie.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.