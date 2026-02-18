Cote d'Ivoire: Zoukougbeu/Incendie - Un véhicule de transport carbonisé

Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans la journée du 14 février 2026, dans une station-service appartenant à la société Petroci, située au carrefour de la ville de Guessabo, dans le département de Zoukougbeu.

Selon des témoins sur place, le feu s'est rapidement propagé à un véhicule de transport de type Massa venu s'approvisionner en carburant, provoquant une explosion. Un périmètre de sécurité a aussitôt été mis en place. Par mesure de précaution, certains riverains ont été évacués par la police.

Arrivés plus tard sur les lieux, les pompiers civils ont réussi à maîtriser l'incendie et à éloigner le véhicule entièrement calciné ainsi que des bouteilles de gaz exposées. Les opérations de déblaiement ont été effectuées et une surveillance du site a été instaurée. Une enquête ouverte par les services compétents devrait permettre de déterminer les causes exactes de cet incendie.