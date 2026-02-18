Cote d'Ivoire: Bingerville - Les travaux de reprofilage de 26 km de voies secondaires lancés

Le député-maire de Bingerville, Issouf Doumbia, a procédé, le lundi 16 février 2026, au lancement officiel des travaux de reprofilage de 26 kilomètres de voies secondaires. La cérémonie s'est tenue au carrefour Le Blanc-Ngotto Résidentiel, en présence des équipes techniques chargées de l'exécution du projet.

Ces travaux, financés intégralement par le Conseil municipal, concernent plusieurs voies d'accès menant aux quartiers Aghien Nord-Est, Iroko Résidentiel, Anan et une partie d'Akandjé. Leur réalisation s'étendra sur une durée de 14 jours. « Le Conseil municipal a adopté le reprofilage de 26 km de voies secondaires dans la commune de Bingerville. Les travaux se dérouleront en deux étapes. La première, d'une longueur de 26 km, commence aujourd'hui, et la seconde sera bientôt adoptée en Conseil. Notre objectif est de faciliter l'accès des habitants à leurs quartiers encore non bitumés », a expliqué Issouf Doumbia.

Le député-maire a également rappelé que la commune a bénéficié de 75 km de bitume dans le cadre de l'amélioration des infrastructures routières. Pour sa part, Koudou Janvier Toutoukpo, directeur technique de la mairie et responsable du chantier, a précisé que ces travaux consistent à traiter et à améliorer les voiries en terre afin de garantir un accès sécurisé aux résidences, aux commerces et aux bureaux.

Il a également annoncé l'acquisition prochaine de nouveaux engins appartenant à la commune, notamment une niveleuse, une chargeuse et des camions-benne. « Ces engins, qui seront bientôt livrés, permettront de répondre durablement aux besoins de la population, en attendant le démarrage du grand projet de bitumage. Celui-ci porte sur 41,8 km de nouvelles voies, en plus des 77 km déjà bénéficiés par Bingerville », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres