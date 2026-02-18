Cote d'Ivoire: Ramadan 2026 - Le croissant lunaire aperçu à Bondoukou et Korhogo, début du jeûne fixé ce 18 février

Le mois béni de Ramadan débute officiellement en Côte d'Ivoire le mercredi 18 février 2026, correspondant au 1er Ramadan 1447 de l'Hégire. L'annonce a été rendue publique à la suite de l'observation du croissant lunaire dans les localités de Bondoukou et Korhogo, selon des sources concordantes du COSIM et du CODISS.

Dans un communiqué conjoint, le Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des affaires Islamiques (COSIM) et le Conseil Suprême des Imams, Organisations et Structures Sunnites (CODISS) ont rappelé que le mardi 17 février 2026 correspondait au 29 Shaaban 1447H, marquant ainsi la nuit décisive pour la recherche du croissant lunaire annonçant l'entrée dans le mois de Ramadan. Comme le veut la tradition islamique, les deux institutions religieuses avaient invité l'ensemble des fidèles musulmans à scruter le ciel dès le coucher du soleil et à transmettre toute information relative à l'apparition du croissant.

L'observation effective du croissant lunaire à Korhogo, dans le Nord, et à Bondoukou, dans l'Est du pays, a permis de confirmer le début du mois sacré à partir du mercredi 18 février. Le Ramadan est une période majeure de spiritualité, de jeûne, de prières et de solidarité au sein de la communauté musulmane. À cette occasion, les autorités religieuses appellent les fidèles à vivre ce mois dans la paix, la piété et le partage. Ainsi, dès ce mercredi, des millions de musulmans ivoiriens entameront ensemble ce temps fort de recueillement et de renforcement des valeurs de fraternité.