Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed évalue les projets agricoles et d'irrigation phares de la région d'Oromia

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu sur le terrain pour examiner les initiatives de développement agricole dans la région d'Oromia, mettant en lumière l'importance croissante accordée par le gouvernement à la sécurité alimentaire, à la transformation rurale et à une croissance soutenue par les infrastructures.

Dans le woreda de Hawa Gelan, dans la zone de Kelem Welega, le Premier ministre a visité une exploitation bananière prospère, développée dans le cadre de l'initiative « La richesse du panier » (Lemat Tirufat).

Ce projet s'impose comme un exemple de réussite en agriculture coopérative, démontrant comment la mobilisation communautaire et l'organisation peuvent valoriser pleinement les ressources locales.

« Aujourd'hui, j'ai visité une exploitation bananière dans le woreda de Hawa Gelan, développée dans le cadre de l'initiative "La richesse du panier" », a partagé le Premier ministre sur ses réseaux sociaux, félicitant les agriculteurs pour leur engagement, leur discipline et leur esprit d'innovation, qui ont transformé leur environnement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En optimisant l'utilisation des terres et des ressources en eau et en appliquant des techniques d'irrigation adaptées, la communauté a bâti un centre agricole à la fois productif et économiquement viable.

Le Premier ministre a également souligné le rôle central des infrastructures routières, qui permettent aux agriculteurs d'acheminer plus efficacement leurs produits vers les marchés, intégrant ainsi agriculture et développement logistique dans une stratégie de croissance adaptée aux réalités locales.

Lors de sa visite, Abiy a aussi inspecté le projet d'irrigation de Qeto, conçu pour soutenir les communautés des woredas de Sedi Chanka et Hawa Gelan.

Ce projet, pensé pour s'intégrer harmonieusement au paysage naturel, assure un accès fiable et durable à l'eau pour l'agriculture.

Les terres irriguées sont déjà exploitées, offrant aux agriculteurs une productivité accrue, tandis que les routes associées améliorent l'accès aux marchés et la vie quotidienne des habitants.

Grâce au potentiel agricole de la région, favorable à des cultures telles que le blé, le riz, la banane, la papaye et l'orange, le projet d'irrigation de Qeto illustre comment le développement intégré de l'irrigation et des infrastructures peut accélérer une croissance rurale durable.

Cette visite réaffirme l'engagement du gouvernement à renforcer les chaînes de valeur agricoles, à autonomiser les communautés rurales et à promouvoir le développement global de l'Éthiopie à travers des initiatives concrètes et orientées vers des résultats tangibles.