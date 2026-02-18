Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a été chaleureusement accueilli à Dembi Dolo qui s'y est rendu pour évaluer les initiatives de développement stratégique

Addis-Abeba — À son arrivée ce matin à l'aéroport de Dembi Dolo, dans la zone de Kelem Welega, région d'Oromia, le Premier ministre Abiy Ahmed a été accueilli avec chaleur et enthousiasme.

Des hauts responsables fédéraux et régionaux, des chefs communautaires ainsi que de nombreux habitants étaient présents pour lui réserver un accueil officiel.

Au cours de sa visite, le Premier ministre et sa délégation procéderont à un examen détaillé des initiatives de développement mises en oeuvre par le gouvernement régional.

L'évaluation portera sur l'extension des infrastructures, l'amélioration des services publics et les efforts de transformation socio-économique destinés à stimuler la croissance et à améliorer les conditions de vie des communautés locales.

Cette mission souligne l'engagement constant du gouvernement, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, à soutenir le développement régional et à assurer la mise en oeuvre effective des projets prioritaires à l'échelle nationale.