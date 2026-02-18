Afrique de l'Est: L'initiative « Made in Ethiopia » dynamise le développement des industries manufacturières locales - Ministre de l'Industrie

Selon le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, l'initiative « Made in Ethiopia » a permis d'accroître de manière significative la performance des industries locales et de consolider leur part de marché domestique ces trois dernières années.

Lors du lancement de l'Expo « Made in Ethiopia » 2026 à l'Hilton Addis Ababa, le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Réforme économique nationale et du Plan décennal de développement de l'Éthiopie.

Il a rappelé que le mouvement « Made in Ethiopia » vise à faire du secteur manufacturier un levier central de la croissance économique nationale.

Selon le ministre, cette dynamique a généré des avancées significatives, notamment en matière d'expansion des capacités de production, de substitution aux importations, de création d'emplois et d'élargissement des débouchés commerciaux.

Il a également affirmé que les réformes en cours ont permis de lever plusieurs contraintes structurelles et d'accélérer la modernisation du secteur, rapprochant ainsi l'industrie locale des standards internationaux.

Parmi les résultats majeurs figure l'augmentation du taux d'utilisation des capacités de production manufacturière, passé de 46 % à 66,3 %.

Grâce à la substitution aux importations, les industries locales ont par ailleurs contribué à d'importantes économies de devises étrangères, tout en générant de nombreuses opportunités d'emploi.

Melaku Alebel a souligné que l'Expo et le Bazar « Made in Ethiopia » sont désormais devenus des rendez-vous nationaux majeurs. L'édition 2026, prévue le 26 avril au Centre international de conventions d'Addis-Abeba, devrait réunir plus de 270 fabricants et accueillir plus de 2 000 participants internationaux.

En complément, une course populaire de 10 kilomètres est programmée le 26 mai 2026 à la Place Meskel, avec une participation attendue de plus de 15 000 personnes et environ 800 athlètes.

En conclusion, le ministre a appelé à une mobilisation renforcée de l'ensemble des parties prenantes -- industriels, partenaires de développement, médias et autres acteurs concernés -- afin de consolider les acquis et d'accélérer davantage l'essor du secteur manufacturier national.