Ethiopie: Le pays figure en 2026 parmi les pays dont le tourisme international a connu l'une des plus fortes croissances au monde - BBC Travel

Addis-Abeba — L'Éthiopie se classe parmi les destinations touristiques connaissant la plus forte croissance mondiale en 2026, après avoir enregistré une hausse de 15 % des arrivées internationales en 2025, selon un récent rapport de BBC Travel s'appuyant sur le dernier Baromètre mondial du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Intitulé « Le tourisme explose en 2026 - mais pas là où vous le pensez », le rapport de BBC Travel classe l'Éthiopie parmi les destinations émergentes à forte identité, aux côtés du Bhoutan et du Brésil.

Il met en avant la singularité de son patrimoine culturel, la diversité de ses paysages naturels et le regain d'intérêt international dont elle bénéficie.

Selon le dernier Baromètre mondial du tourisme de l'organisation mondiale du tourisme, l'Afrique a enregistré la plus forte progression régionale, avec une croissance de 8 %, l'Éthiopie figurant parmi les performances les plus remarquables du continent.

Le lancement de la plateforme numérique « Visit Ethiopia » en 2025, l'augmentation des investissements hôteliers et le renforcement de la connectivité aérienne assuré par Ethiopian Airlines ont contribué à améliorer l'accessibilité du pays et à consolider la confiance des voyageurs.

Le rapport souligne également la richesse historique et anthropologique exceptionnelle de l'Éthiopie, décrite comme l'un des territoires les plus riches au monde en matière d'archéologie et d'histoire naturelle.

Il cite notamment l'héritage de l'ancienne civilisation aksoumite, les églises rupestres de Lalibela, les châteaux médiévaux de Gondar ainsi que les paysages spectaculaires des monts Simien, habitat du babouin gélada endémique.

La vallée de l'Omo, dans le sud du pays, est également mise en lumière pour la vitalité de ses traditions culturelles, renforçant l'image de l'Éthiopie comme berceau de l'humanité et des premières civilisations.

Bien que le rapport évoque les défis traversés ces dernières années, il souligne la reprise des vols dès 2023 et le net rebond de la demande touristique en 2024 et 2025.

Des opérateurs internationaux interrogés font état d'une hausse significative des réservations, notamment de la part de jeunes voyageurs et de groupes éducatifs.

Cette visibilité internationale croissante s'inscrit dans le cadre des réformes nationales et des investissements stratégiques engagés sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed.

Ces dernières années, l'Éthiopie a lancé plusieurs projets touristiques emblématiques visant à repositionner le pays comme une destination africaine de premier plan.

Parmi eux, les initiatives « Dine for Nation » et « Dine for Generation » ont mobilisé des ressources nationales afin de développer des infrastructures de classe mondiale, tout en mettant l'accent sur la durabilité environnementale et la préservation du patrimoine.

Inscrits dans une stratégie globale de diversification de l'offre touristique, ces projets cherchent à améliorer la qualité des services, à encourager des séjours prolongés et à intégrer culture, nature, gastronomie et tourisme d'affaires.

Dans le contexte de la reprise mondiale des voyages en 2026, l'Éthiopie adopte ainsi un modèle qui conjugue croissance et durabilité.

L'agenda de développement vert du gouvernement, les projets de corridors économiques et les investissements dans des écolodges visent également à assurer une répartition plus équitable des retombées au profit des communautés locales.

En conciliant préservation du patrimoine, gestion environnementale et modernisation des infrastructures, l'Éthiopie s'affirme non seulement comme une destination riche de son passé, mais aussi comme une puissance touristique tournée vers l'avenir.

Son émergence parmi les destinations à la croissance la plus rapide illustre l'impact concret d'une stratégie de réformes ambitieuse et d'une vision nationale claire faisant du tourisme un moteur essentiel de transformation économique.