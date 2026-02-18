Sénégal: Coopération culturelle Luxembourg-Sénégal - Des artistes musiciens-chanteurs donnent le la

Des artistes luxembourgeois et sénégalais ont jeté les bases d'un dialogue interculturel, dans le cadre d'une résidence. Le respect mutuel, la tolérance, l'ouverture sont au coeur de ce projet de coopération.

Quelques notes de guitare acoustique délicatement distribuées. Des voix placées avec justesse. La mise en bouche est parfaite. Elle est réglée comme du papier à musique. Le ton est enjoué. Les artistes Serge Tonnar (Luxembourg) et Adee (Sénégal) ont donné un aperçu de la résidence de création et de production.

Elle réunit également, du 10 au 22 février, le producteur Turnup Tun (Luxembourg), les artistes MamJ RasSoul et le groupe de rap Akhlou Brick Paradise. Lundi 16 février, la chancellerie du Grand-Duché de Luxembourg au Sénégal a accueilli une conférence de presse de présentation de ce projet culturel. Il s'inscrit dans le cadre de la coopération culturelle entre les deux pays.

Après 40 ans de collaboration dans le domaine du développement, a expliqué l'ambassadrice, Laure Huberty, le Luxembourg veut donner une nouvelle impulsion aux échanges culturels. Ils se traduisent au travers des appuis au Festival Films Femmes Afrique, la présence d'un artiste à la prochaine Biennale (Dak'art 2026, 19 novembre-19 décembre), mais également le Festival de jazz de Saint-Louis.

La diplomate s'est réjouie de voir la musique comme une passerelle qui relie les peuples. Dans sa déclinaison, cette résidence offre aux artistes un environnement favorable à l'échange, à la réflexion et à la création, en mettant à leur disposition le temps, l'espace et les ressources nécessaires à l'élaboration de nouvelles oeuvres communes. « J'apprends beaucoup des autres cultures. C'est une opportunité de gagner en expérience », a confié le producteur Turnup Tun. Il a expliqué qu'il va traduire en musique pour le peuple luxembourgeois la chaleur humaine qu'il a découverte au Sénégal.

Vice versa. L'artiste sénégalais MamJ RasSoul a entonné le même refrain. « L'hospitalité est naturelle au Sénégal. Nous partageons les mêmes valeurs avec les Luxembourgeois », a avancé le chanteur. Sur la même ligne, Serge Tonnar a noté : « C'est une grande chance de collaborer avec nos amis sénégalais. Même si les réalités sont différentes, on se retrouve sur le plan humain. Du côté artistique, on est au même niveau de professionnalisme ».

Tonnar s'est félicité des échanges culturels dans les deux sens. « Ce serait bien que l'on retrouve cet état d'esprit en politique », a-t-il suggéré. Les artistes prennent part à un travail collaboratif portant sur l'écriture, la composition et l'enregistrement de nouvelles productions musicales. La résidence permettra également d'accompagner la promotion du titre « La même destination », fruit d'une collaboration entre Serge Tonnar et Adee en 2025, ainsi que la réalisation du clip du morceau « Mama Africa », issu d'une collaboration antérieure entre Serge Tonnar et MamJ RasSoul.