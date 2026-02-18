Sénégal: Financer sans intérêt, l'art de la location et de la vente maîtrisée

opinion

Dans l'univers de la finance islamique, tout part d'un refus clair. Celui de l'intérêt. Cette interdiction n'est pas un simple détail technique. Elle structure toute une manière de penser le financement, en obligeant à relier l'argent à des biens réels plutôt qu'au seul passage du temps. Pour répondre aux besoins des ménages comme des entreprises sans recourir au crédit classique, des mécanismes spécifiques ont vu le jour. Parmi eux, l'Ijara et la Mourabaha figurent aujourd'hui parmi les solutions les plus utilisées.

L'Ijara repose sur une idée simple. Financer sans prêter. Concrètement, l'institution financière achète le bien souhaité par le client. Il peut s'agir d'une maison, d'une voiture ou d'un équipement professionnel. Une fois l'acquisition réalisée, elle met ce bien à disposition du client sous forme de location pour une durée définie à l'avance. En échange, le client verse un loyer dont le montant est fixé dès le départ.

Durant toute la période du contrat, la propriété du bien reste entre les mains de la banque. Le client ne paie donc pas pour de l'argent prêté, mais pour l'usage d'un actif réel. Arrivé au terme du contrat, deux scénarios se présentent. Le bien peut être restitué ou acquis définitivement. Lorsque cette possibilité d'achat est prévue dès l'origine, l'opération prend la forme d'une location avec transfert de propriété. Le principe demeure toutefois inchangé. La rémunération ne provient pas d'un intérêt, mais de la mise à disposition d'un bien tangible.

La Mourabaha suit une logique différente. Ici, il n'est plus question de location, mais de vente. La banque achète le bien demandé par le client puis le lui revend immédiatement à un prix majoré. Cette majoration constitue sa marge. Elle est définie avec précision dès la signature du contrat et acceptée par les deux parties.

Le paiement ne se fait pas forcément en une seule fois. Il est généralement étalé selon un calendrier établi à l'avance. Dès la conclusion du contrat, le client devient propriétaire du bien et en assume les responsabilités. La transparence constitue le cœur du dispositif. Le coût initial ainsi que la marge doivent être clairement exposés avant tout engagement. Rien n'est laissé dans l'ombre.

Entre ces deux instruments, la différence tient essentiellement au rapport au bien financé. Avec l'Ijara, le client paie pour l'usage d'un bien dont il ne possède pas encore les droits. Avec la Mourabaha, il en devient propriétaire immédiatement, à un prix fixé dès le départ. Dans les deux cas, la rémunération de l'institution financière repose sur une réalité concrète. Soit un loyer lié à l'usage d'un actif, soit une marge issue d'une transaction commerciale.

Ces mécanismes sont largement mobilisés pour l'immobilier, les véhicules ou les équipements professionnels. Ils traduisent une volonté de lier la finance à l'économie réelle, tout en plaçant l'éthique et la clarté au centre de la relation contractuelle. À travers eux, la finance islamique démontre qu'il est possible de financer sans prêter au sens traditionnel, en s'appuyant sur des structures qui privilégient la transparence et la matérialité des échanges.