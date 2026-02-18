Sénégal: Marchés publics à Yoff - La mairie s'explique sur la procédure de pavage 2025

La Commune de Yoff a apporté des précisions sur la procédure relative au marché de pavage des rues et trottoirs au titre de l'exercice budgétaire 2025. Dans un communiqué rendu public le 17 février 2026 à Dakar, la municipalité informe qu'un appel d'offres avait été lancé pour la réalisation de ces travaux sur le territoire communal.

À l'issue de l'évaluation des offres par la commission compétente, l'entreprise ayant soumis l'offre la moins-disante n'a pas été retenue. Selon la mairie, cette décision fait suite à des manquements constatés au regard des critères de qualification technique et administrative fixés dans le dossier d'appel d'offres.

Suite à l'attribution provisoire du marché, l'entreprise concernée a exercé un recours auprès de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), conformément aux dispositions encadrant la commande publique au Sénégal. Après examen du recours, l'ARCOP a prescrit une réévaluation complète du marché. La procédure est actuellement en cours au niveau de la commission d'évaluation, dans le strict respect des textes en vigueur, précise la municipalité.