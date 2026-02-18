Sénégal: Issa Soumaré frappe à la porte des Lions

Le Sénégal regorge de talents à tous les étages. Et depuis quelques mois maintenant, l'un d'entre eux pointe le bout de son nez : Issa Soumaré. Ailier rapide, technique, le joueur du Havre gagne de plus en plus de points. De là à être appelé par Pape Thiaw pour les prochains rassemblements ?

Issa Soumaré régale avec Le Havre. Ce dimanche 15 février 2026, lors de la 22e journée de Ligue 1, l'ailier a inscrit un doublé pour permettre aux Havrais de battre Toulouse 2-1, alors que son compatriote Sanganté avait reçu un carton rouge dès la 2e minute de jeu. Désormais, le joueur de 25 ans a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives cette saison. C'est tout simplement son meilleur total de buts, battant son record de la saison écoulée, toujours avec Le Havre où il avait totalisé 5 réalisations (en plus de 4 passes décisives).

Incisif sur son couloir, rapide, technique et doté d'une belle qualité de frappe, Issa Soumaré commence donc à faire parler de lui, notamment grâce à sa capacité à jouer sur les deux côtés. Et à un peu plus d'un mois de la fenêtre internationale de mars, peut-il prétendre à une place dans le groupe de Pape Thiaw ?

L'après Coupe du monde, le bon timing ?

Il sera difficile pour Issa Soumaré de se faire une place dans le groupe des récents champions d'Afrique. En effet, au poste d'ailier, il y a un embouteillage monstre avec Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Ibrahim Mbaye, Cheikh Tidiane Sabaly ou encore Ousseynou Niang qui étaient de l'aventure au Maroc. Par ailleurs, Assane Diao devrait aussi effectuer son retour dans le groupe. Donc, d'ici la Coupe du monde 2026, sauf cascade de blessures au sein de la Tanière, difficile d'imaginer Pape Thiaw faire appel à ses services.

Toutefois, une fenêtre pourrait s'ouvrir après le Mondial. En effet, dès septembre, il y aura les matchs de qualification pour la CAN 2027. Et là, le timing pourrait être parfait pour plusieurs raisons. D'abord parce que Sadio Mané devrait arrêter. Ensuite, car Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye seront suspendus pour les 2 premières journées de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique, après les sanctions de la CAF suite à la finale. Ainsi, Pape Thiaw sera privé de trois ailiers et devrait puiser dans la réserve de joueurs disponibles pour combler le gap. Issa Soumaré pourrait donc bénéficier d'une occasion en or, s'il continue sur sa lancée avec Le Havre.