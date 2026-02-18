Afrique: Trêve de mars - Le Sénégal défiera le Pérou et la Gambie

18 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ce mercredi 18 février 2026, la Fédération sénégalaise de football a officialisé les deux matchs amicaux du Sénégal pour la trêve internationale de mars.

Les Lions affronteront d'abord le Pérou au stade de France le 28 mars. L'occasion de croiser une nation sud-américaine réputée pour sa rigueur tactique et son intensité. Ensuite, trois jours plus tard, le 21 mars, Pape Thiaw et ses hommes défieront la Gambie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une rencontre face au voisin qui fera office de communion après le sacré à la CAN 2025. Ces deux rencontres serviront de tests au sélectionneur Pape Thiaw, qui prépare la Coupe du monde 2026 qui aura lieu dans moins de quatre mois.

