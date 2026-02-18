Madagascar/Sénégal: Basketball 5x5/Dakar - Les Ankoay misent sur l'expérience

La liste officielle des 12 joueurs retenus est sortie, avec une ossature de joueurs expérimentés. Marco Rakotovao, shooteur à trois points, fait sa première apparition en 5x5.

À neuf jours du coup d'envoi de la deuxième fenêtre de qualification pour la Coupe du monde 2027, que le Sénégal abritera à Dakar du 26 février au 1er mars, la Fédération malagasy de basket-ball (FMBB) a officialisé la liste des douze joueurs chargés de défendre les couleurs nationales. L'objectif est clair : décrocher au moins une victoire sur les trois rencontres programmées afin de rester en course pour la troisième fenêtre.

L'ossature de l'équipe nationale ne change guère par rapport à celle qui avait disputé les qualifications à l'Afrobasket en Angola l'an dernier. Le staff technique a misé sur la continuité, avec un groupe qui se connaît déjà et qui a acquis une certaine expérience internationale en affrontant notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal en 2025.

Côté joueurs locaux, les « quatre fantastiques » du basketball 3x3, champions d'Afrique en titre, sont automatiquement reconduits : Elly, Livio, Arnol et Anthony. À leurs côtés, on note le retour en force de Monja Romain Faralahy ainsi que la confirmation de la révélation Hasina Rasolonandrianina, auteur de prestations convaincantes lors de la victoire contre l'Égypte en 2025 à domicile.

Stable mais sous pression

La grande nouveauté de cette liste reste la première convocation en 5x5 de Marco Rakotovao, sociétaire du COSPN Analamanga. Tireur à trois points redoutable lorsqu'il est en réussite, il possède déjà une expérience internationale grâce à sa participation au World Tour de Shenzhen, en Chine, en octobre 2025, en 3x3.

En progression constante, sa sélection apparaît comme une récompense logique de son implication et de sa persévérance. « C'est un honneur et une grande responsabilité. J'essaierai de faire de mon mieux pour aider l'équipe et défendre l'honneur de Madagascar », confie Marco Rakotovao.

Du côté des expatriés, la sélection repose sur des valeurs sûres : l'incontournable pivot Sitraka Raharimanantoanina (2,07 m), le shooteur Kiady Razanamahenina, le meneur M'Madi Mathias et Austin Rasolonjatovo, tous évoluant en France. Leur apport sera déterminant pour espérer franchir un nouveau palier sur le plan continental.

Après la publication de la liste, le coach assistant Ndranto Rakotonanahary a mis en avant la cohésion du groupe. « Nous avons un effectif stable et des joueurs qui se connaissent bien. Les cinq jours restants à Dakar serviront de répétition générale. Nous regrettons l'absence des deux joueurs en sport-études aux États-Unis, mais nous misons sur l'adresse, la rapidité et surtout la préparation psychologique, qui sera capitale », explique-t-il.

Même son de cloche du côté du directeur technique national, Angelot Razafiarivony, qui insiste sur la transparence du processus de sélection. « Il n'y a pas d'état d'âme. Nous jugeons uniquement l'état de forme, la puissance et la capacité de chaque joueur », affirme-t-il.

Ils ont dit :

Augustin Mananandro, joueur non retenu :

« J'ai reçu de véritables leçons de vie durant le regroupement. J'ai appris beaucoup de choses et acquis de l'expérience. Je continuerai à travailler et je souhaite le meilleur aux Ankoay. »

Toto Marcellin Noelin, joueur non retenu :

« Je n'en étais qu'à mes débuts lors de ma première présélection et je dois poursuivre mon apprentissage. Je pense que nos joueurs feront le nécessaire pour accéder au tour suivant. »

Arnol Solondrainy, pilier de l'équipe nationale:

« Défendre les couleurs nationales est toujours une fierté. Nous nous sommes préparés, mais il faudra redoubler d'efforts face à des adversaires très expérimentés. »