Madagascar: Le colonel Randrianirina attendu en Russie et en France

Le Chef de l'État est attendu successivement pour une visite en Russie, puis en France. Sauf changement, le locataire d'Iavoloha devrait s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine, ensuite, avec le président français Emmanuel Macron.

La Russie, ensuite la France. Telles sont les destinations internationales du colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, dans les jours qui viennent. Contactée sur le caractère et la teneur de ces déplacements, la présidence de la refondation de la République préfère laisser la primeur des explications au locataire d'Iavoloha.

Le colonel Randrianirina a quitté le pays cette nuit pour la Russie. Sauf changement, il devait faire une déclaration expliquant l'objet de son voyage et pour faire part des principaux rendez-vous au programme avant son décollage. Jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse, la déclaration de l'officier supérieur n'a pas encore été publiée. Par ailleurs, lui et sa suite ont embarqué dans un avion russe Iliouchine IL-96, qui aurait été affrété par les autorités russes pour l'occasion.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon des médias internationaux, le déplacement du Chef de l'État en Russie a un caractère de « visite officielle ». Le site d'information Africaintelligence affirme qu'il devrait rencontrer, en cette occasion, son homologue russe, Vladimir Poutine. Ce rendez-vous confirmerait ainsi l'idée que le pouvoir de la refondation compte resserrer les liens bilatéraux avec la Russie. Une tendance matérialisée par la relance de la coopération militaire opérationnelle.

En décembre, les Russes ont livré des armes et des équipements militaires destinés au bataillon de la sécurité présidentielle. En janvier, cent quarante instructeurs militaires russes sont venus dans la Grande île pour former les éléments de l'armée, à commencer par ceux de la sécurité présidentielle. Il est probable alors que la coopération militaire et sécuritaire soit parmi les principaux sujets dont discuteront le colonel Randrianirina et Vladimir Poutine. Cet axe étant, d'autant plus, le principal atout charme mis en avant par la Russie dans ses opérations de séduction envers les États africains.

Feuille de route

Une éventuelle coopération pour la modernisation et la cogestion du port d'Antsiranana, avec la question de la sécurité maritime en option, pourrait aussi être discutée en Russie. Un projet similaire a déjà été proposé par la France à l'administration Rajoelina, mais sans suite. À proximité d'une des principales voies commerciales maritimes qui longent les eaux territoriales malgaches, le port d'Antsiranana accueille souvent des navires de guerre étrangers en escale de ravitaillement et d'entretien. Leur mission consiste, justement, à sécuriser les navires de commerce.

La proposition faite durant l'administration Rajoelina s'accompagnait d'une remise à flot de la Société d'étude, de construction et de réparation navale (Secren). L'objectif étant d'accueillir également en escale de ravitaillement et d'entretien les navires marchands. La question d'un éventuel partenariat sur la gestion du port d'Antsiranana revêt ainsi des enjeux économiques, mais aussi sécuritaires et géostratégiques importants.

Un partenariat dans le domaine de la production énergétique pourrait également être à l'ordre du jour du déplacement du Chef de l'État en Russie. La volonté des Russes à appuyer Madagascar dans ce domaine a été affirmée par Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Assemblée nationale, après son voyage en Russie, en novembre.

Après la Russie, une visite du colonel Randrianirina en France est également annoncée. Il est probable qu'il fasse un bref retour au pays avant de s'envoler pour l'Hexagone. Il s'agirait également d'une visite officielle. Sauf changement, une rencontre entre lui et son homologue français, Emmanuel Macron, serait alors au programme. «Les paramètres de cette première visite officielle ont été discutés lors d'un échange téléphonique entre le putschiste malgache et le président français, dans l'après-midi du samedi 7 février», affirme Africaintelligence.

Les nouveaux contours de la coopération bilatérale franco-malgache devraient ainsi être au menu de cet échange. Les bases de ce projet ont été jetées durant la visite du président français à Madagascar, en avril 2025. Une feuille de route portant sur six axes de coopérations stratégiques dans l'agriculture, l'énergie, la santé, l'enseignement supérieur, les infrastructures et les minerais stratégiques, entre autres, a été évoquée.

Ce document servirait de cadre pour donner une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays. « Cette feuille de route a été transmise au colonel Randrianirina, qui l'a validée début janvier », soutient le site d'information. Étant donnée la conjoncture internationale et celle en Europe, l'éventualité que le volet coopération militaire et sécuritaire, ainsi que le rapprochement des autorités malgaches avec la Russie, soit discutée entre les deux Chefs d'État est aussi à prendre en compte.

Du reste, durant ce séjour en France, le locataire d'Iavoloha devait aussi prendre part à un événement économique réunissant le patronat malgache et français. Des opportunités de partenariat dans une série de vingt-neuf projets concernant différents secteurs sont à l'ordre du jour de cet événement.