Madagascar: Roses & Fleurs jaunes - Quatre week-ends pour soutenir Madagascar Alzheimer

En mars 2026, la solidarité s'invitera dans les centres commerciaux d'Antananarivo. Les Lions Clubs International - District 417 - lancent une vaste opération de levée de fonds au profit de Madagascar Alzheimer Masoandro Mody, à travers une campagne baptisée « Roses & Fleurs jaunes pour aider les malades et leurs familles ».

Durant les quatre week-ends du mois de mars, des roses et des fleurs jaunes seront proposées à la vente dans plusieurs galeries marchandes de la capitale, Carrefour et Jumbo , super U , Leader Price. Un geste simple, mais porteur d'un impact concret : chaque fleur achetée contribuera directement au financement des actions menées par l'association.

Une mobilisation au cœur de la Fête des Grands-Mères Organisée dans le sillage de la Fête des Grands-Mères, célébrée le premier dimanche de mars, cette initiative revêt une forte dimension symbolique. La rose jaune, mise en avant sur les supports de campagne, incarne à la fois la tendresse, la reconnaissance et l'espoir, des valeurs en résonance avec l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Sur l'affiche officielle, aux couleurs vives et chaleureuses, un senior et sa proche illustrent ce lien précieux entre générations, rappelant que derrière chaque malade se trouve une famille engagée, souvent en quête de soutien.

Soutenir l'accueil de jour et les familles

Les fonds collectés permettront de maintenir et de développer les activités de Madagascar Alzheimer Masoandro Mody, notamment son accueil de jour, ouvert du mardi au samedi. Ce dispositif offre aux personnes malades un encadrement adapté et sécurisé, tout en permettant aux aidants familiaux de bénéficier d'un temps de répit indispensable.

Dans un contexte où la prise en charge des maladies neurodégénératives représente un défi croissant, cette action solidaire vise également à sensibiliser le grand public à la réalité vécue par les familles.

Un appel à la générosité des Tananariviens

Les Lions lancent ainsi un appel clair : durant les week-ends de mars 2026, achetons une rose, offrons une fleur jaune, et participons à un élan collectif en faveur des plus vulnérables.

« Guidés par nos cœurs, unis par le service » : le slogan de la campagne résume l'esprit de cette mobilisation. En mars, à Antananarivo, la solidarité fleurira -- et chacun pourra y prendre part, une rose à la main.