Afrique de l'Est: Productivité - Lumin'îles soutient les femmes via la garde d'enfants

Trouver un mode de garde fiable reste un défi quotidien pour de nombreuses mères. Confrontées à la fois à leurs responsabilités familiales et à leurs obligations professionnelles, beaucoup se voient contraintes de réduire leurs heures de travail, de décliner certaines opportunités ou de renoncer à évoluer dans leur carrière. C'est pour répondre à cette situation que le programme Lumin'îles a été conçu.

Lancé officiellement le 11 février à Antananarivo, ce projet est porté par Expertise France en partenariat avec le ministère de la Population et des Solidarités de Madagascar, avec l'appui financier de l'Agence Française de Développement. Il concerne Madagascar, l'Union des Comores et Maurice.

L'objectif est simple : soutenir l'autonomie des femmes en développant des services de garde d'enfants à la fois accessibles et de qualité. Car, dans la région, bien que de nombreuses femmes soient actives sur le marché du travail, elles restent majoritairement responsables des tâches domestiques.

Selon l'Organisation internationale du Travail, elles consacrent plusieurs fois plus de temps que les hommes aux soins non rémunérés. Les chiffres montrent l'ampleur du besoin : la participation des femmes au marché du travail dépasse 80 % à Madagascar, mais reste autour de 43 % à Maurice et 38 % aux Comores (World Bank, 2023). Malgré ces taux, les femmes assument une part disproportionnée du travail non rémunéré, limitant leur disponibilité et leur progression professionnelle.