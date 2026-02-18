Sénégal: Tambacounda - Une femme déférée pour traite d'êtres humains et proxénétisme

Dans un communiqué paru ce 17 février 2026, la police renseigne que l'antenne régionale de Tambacounda de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a déféré, le 16 février, une personne pour traite d'êtres humains, avec pour objectifs l'exploitation sexuelle et le proxénétisme.

Selon la note, l'opération a été rendue possible par un renseignement obtenu de l'antenne de Kédougou. Celui-ci faisait état de la séquestration d'une femme de nationalité nigériane dans le quartier de Lawol Tamba. Elle aurait été convoyée depuis le Nigeria par la mise en cause. Cette dernière exigeait la somme de 2 000 000 FCFA en guise de remboursement via les revenus de prostitution.

« Les enquêteurs se sont transportés à Bakel pour identifier et interpeller la suspecte à son domicile. La perquisition a permis la saisie d'un téléphone portable, de carnets sanitaires, de cartes consulaires étrangères, ainsi que d'un lot de préservatifs et de numéraire. La mise en cause a avoué avoir « acheté » la victime à Dakar pour 275 000 FCFA, tout en contestant le montant de la dette réclamée. L'exploitation technique du téléphone a révélé de nombreuses transactions financières suspectes et, plus grave encore, une vidéo montrant une mineure soumise à des actes dégradants sous la contrainte », poursuit le communiqué.