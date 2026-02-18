Sénégal: Tivaouane accueille la 29e édition des Universités du Ramadan

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM) annonce la tenue de la 29e édition des Universités du Ramadan (UR), prévue à Tivaouane.

Placée sous l'égide du Responsable moral, Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy, cette rencontre spirituelle et intellectuelle s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable du calendrier religieux et citoyen sénégalais. Le thème de cette année est « La Umma à l'épreuve du monde contemporain : défis, fractures et recompositions, les musulmans interpelés ».

D'après la note, « le DMWM ambitionne d'ouvrir un espace de réflexion profonde sur les mutations du monde actuel et leurs impacts sur la communauté musulmane ò travers une vision éducative et spirituelle des savants du Sénégal. II s'agira notamment d'analyser les défis spirituels, sociaux, culturels, économiques et géopolitiques auxquels fait face la Umma, tout en interrogeant les fractures internes et les dynamiques de recomposition nécessaires pour répondre aux exigences du monde contemporain ».