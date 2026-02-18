Sénégal: Tivaouane accueille la 29e édition des Universités du Ramadan

18 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty (DMWM) annonce la tenue de la 29e édition des Universités du Ramadan (UR), prévue à Tivaouane.

Placée sous l'égide du Responsable moral, Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy, cette rencontre spirituelle et intellectuelle s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable du calendrier religieux et citoyen sénégalais. Le thème de cette année est « La Umma à l'épreuve du monde contemporain : défis, fractures et recompositions, les musulmans interpelés ».

D'après la note, « le DMWM ambitionne d'ouvrir un espace de réflexion profonde sur les mutations du monde actuel et leurs impacts sur la communauté musulmane ò travers une vision éducative et spirituelle des savants du Sénégal. II s'agira notamment d'analyser les défis spirituels, sociaux, culturels, économiques et géopolitiques auxquels fait face la Umma, tout en interrogeant les fractures internes et les dynamiques de recomposition nécessaires pour répondre aux exigences du monde contemporain ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.