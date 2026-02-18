Sénégal: Le Parquet ne peut pas, pour le moment, envisager des poursuites d'homicide volontaire ou coups mortels (Procureur)

Dakar — Le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a déclaré, mardi, que le parquet ne peut pas envisager des poursuites pour homicide volontaire, assassinat ou coups mortels dans l'affaire Abdoulaye Ba, l'étudiant décédé le 9 février dernier, lors des affrontements entre les étudiants et les forces de défense et sécurité.

"Pour la famille d' Abdoulaye Ba, qu'il ait été battu, qu'il ait été torturé, qu'il ait chuté du quatrième étage pour perdre la vie, le résultat est le même : ils ont perdu un fils et ils ont le droit de réclamer justice", a-t-il déclaré. Le représentant du ministère public tenait un point de presse sur les premiers éléments de l'enquête depuis les incidents tragiques du 9 février dernier. Selon lui, l'approche procédurale et prospective sur les éléments de l'enquête va permettre au parquet de qualifier les faits.

Cette approche a amené le parquet "exclure toute possibilité d'envisager plus tard l'engagement de poursuivre du chef d'assassinat parce qu'il y a pas eu de volonté de tuer avec préméditation ou de meurtre", a-t-il expliqué. Pour lui, il faut que tous les éléments convergent pour évoquer la thèse de meurtre avec intention sur la personne d'Abdoulaye Ba.

Pour le magistrat, il faut qu'il soit établi que la chambre N° 85 a pris feu, que les étudiants de la chambre nº 83 (où logeait le défunt) n'avaient plus les moyens de s'échapper si ce n' est de passer par la fenêtre avec ce résultat dommageable sur la personne d'Abdoulaye Ba avec d'autres blessures constatées sur les autres pensionnaires de cette chambre.

Il a souligné que l'enquête est en cours, et que des étudiants, des agents du COUD, le personnel médical, des agents de police et certains gradés de la police sont auditionnés, assurant que le parquet "n'entend protéger personne". Ibrahima Ndoye a promis que l'enquête, menée par deux unités d'élite de la police nationale, la Sûreté urbaine et la Division des investigations criminelles (DIC), arrivera à terme dans les prochains jours.