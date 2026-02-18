Sénégal: Hadaratoul Jummah nationale - Une délégation chérifienne reçue par le Président Diomaye

17 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi une délégation chérifienne du Royaume du Maroc conduite par le Khalif général de la Tidjaniya au Maroc, Sidi Mohamed El Kebir. Selon la présidence, les échanges ont porté sur la tenue de la Hadaratoul Jummah nationale, initiée par Serigne Abdoul Aziz Al Amine.

Le Khalif général des Tidianes du Sénégal était représenté par Sidy Ahmed Sy et Pape Moctar Kebe. Le Président des Abnaou, Khalifa Sylla, ainsi que Serigne Fatha Sarr ont également pris part à l'audience en qualité d'organisateurs de la Hadara nationale.

