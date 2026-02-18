Cote d'Ivoire: Communiqués des parquets - Le ministère de la Justice rappelle l'exclusivité de ses canaux officiels

Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a mis en garde, le mardi 17 février 2026, les professionnels des médias ainsi que les internautes contre la diffusion et le relais de fausses informations attribuées à ses services.

Dans une note officielle, la Chancellerie précise que « tout communiqué publié sur les réseaux sociaux et ne provenant pas de ses pages officielles doit être considéré comme faux ».

Le ministère informe par ailleurs l'opinion publique nationale et internationale que les communiqués émanant des différents parquets près les tribunaux de première instance et les cours d'appel sont exclusivement diffusés sur ses canaux officiels.

Face à la prolifération de contenus non authentifiés sur les plateformes numériques, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme invite les acteurs des médias et l'ensemble des usagers des réseaux sociaux à faire preuve de vigilance.