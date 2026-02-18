Cote d'Ivoire: Korhogo/PADFA - Filière maraîchère - Bilan de la mise en oeuvre de l'appui-conseil auprès des producteurs

La salle Coulibaly Kassoum du complexe hôtelier Olympe de Korhogo a abrité, le jeudi 12 février 2026, un atelier consacré au bilan de la mise en oeuvre de l'appui-conseil en faveur des producteurs maraîchers du Programme d'appui au développement des filières agricoles (PADFA).

Selon les organisateurs, cette rencontre visait à présenter les résultats issus des diagnostics participatifs, des plans de campagne, des études de rentabilité, de l'adoption des bonnes pratiques agricoles ainsi que des initiatives de durabilité. L'objectif est de faire de ces acquis des outils d'aide à la décision, afin de renforcer l'impact des interventions publiques et privées dans le secteur maraîcher.

Représentant le coordonnateur du programme, Clément Kouadio, responsable du suivi-évaluation au PADFA, a indiqué qu'une mission d'appui-conseil a été lancée en 2024 au profit des producteurs maraîchers. Elle avait pour objectif de renforcer leurs capacités en matière de bonnes pratiques agricoles et de les accompagner dans leur mise en oeuvre, afin de garantir des productions à la fois quantitatives, qualitatives et respectueuses de l'environnement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette mission, conduite par les cabinets CMAF et CEC-RMB, a permis d'intervenir sur 14 sites maraîchers à travers des formations de proximité, des champs-écoles et un accompagnement technique rapproché des producteurs dans les régions de la Bagoué, du Poro, du Tchologo, du Hambol et du Gbêkè.

Après douze mois d'exécution, l'atelier a été organisé pour faire le point sur les résultats obtenus, analyser les performances techniques et économiques, identifier les bonnes pratiques et tirer les enseignements nécessaires à l'amélioration et à la pérennisation du dispositif d'appui-conseil au sein des organisations paysannes, a-t-il expliqué.

La rencontre a réuni des représentants de la Direction de l'évaluation des projets du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, des directions régionales de l'Agriculture des cinq régions concernées, des directeurs régionaux des structures sous tutelle telles que l'ANADER, ainsi que des partenaires techniques et d'autres acteurs de la filière maraîchère, notamment l'IOCI, des producteurs et des productrices.

L'atelier a alterné des présentations sur la méthodologie adoptée, les résultats des activités menées, les comptes d'exploitation, les plans de campagne et les leçons apprises à capitaliser. Ces exposés ont été suivis d'échanges, de contributions des participants, de témoignages des organisations professionnelles agricoles bénéficiaires, puis de la validation des recommandations et des engagements.

Démarré en mars 2018 et prévu pour s'achever le 31 mars 2026, le PADFA est un projet initié par l'État de Côte d'Ivoire et cofinancé par le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Fonds de l'OPEP pour le développement international (OFID), pour un montant de plus de 43 milliards de francs CFA.

Il est mis en oeuvre dans les régions du Poro, de la Bagoué, du Tchologo, du Hambol et du Gbêkè, avec pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural et de stimuler la croissance économique dans ces zones. Le programme vise également à améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des exploitations agricoles issus des filières riz, mangue et maraîchage.