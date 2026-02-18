Sénégal: Commune de Mbacké - La plateforme « Sama état civil » lancée

Le lancement officiel de la plateforme « Sama état civil » s'est déroulé, hier, en présence du Directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao, et du maire de Mbacké, Gallo Ba. Cet outil numérique a pour objectif de faciliter les procédures administratives, et d'assurer la sécurité de l'accès aux documents d'état civil.

Les habitants de la commune de Mbacké cherchant des papiers d'état civil auront désormais la possibilité de soumettre leurs demandes d'actes de naissance, de mariage ou de décès, en ligne, via la plateforme « Sama état civil ». Tout comme les communes de Diakhao, Golf Sud, Ouakam et Cambérène, Mbacké est choisie dans la phase test. Cette plateforme, selon Djiby Konaté, responsable du système de l'Agence nationale de l'état civil (Anec), permet aux citoyens de réduire les déplacements et les temps d'attente.

Ce qui représente, selon M. Konaté, « une avancée significative pour la mise à jour des services publics au Sénégal ». Cette plateforme qui aide à la numérisation des procédures administratives va réduire la charge de travail dans les bureaux, en diminuant les files d'attente des usagers.

De plus, selon Matar Ndao, Directeur général de l'Anec, « cela va garantir la sécurité de tous les documents d'état civil, et permettre également à l'État d'évaluer le nombre d'actes de naissance demandés et délivrés durant l'année ». Il a précisé que pour qu'une commune bénéficie de cette option de la plateforme « Sama état civil », elle doit installer le logiciel. Ainsi, invite-t-il toutes les communes du Sénégal à se procurer cet outil.

Le maire de la ville de Mbacké, Gallo Bâ, a exprimé sa satisfaction, concernant la décision prise en faveur de sa localité. Il a donc exprimé sa gratitude envers l'Anec. De plus, il a souligné que ce succès est le fruit des efforts déployés par la commune de Mbacké. « Nous avons investi énormément de moyens financiers pour la modernisation de l'état civil », a-t-il affirmé, en ajoutant que cette plateforme arrive à un moment crucial puisqu'on vit dans une époque numérique.

L'édile de Mbacké a saisi l'occasion pour demander au Dg de l'Anec l'implantation d'un centre civil supplémentaire dans sa commune. Matar Ndao a indiqué qu'il était prêt à répondre à cette requête. « C'est une nécessité vu la démographie de Mbacké », a-t-il déclaré, soulignant que la commune devrait idéalement disposer de deux à trois centres secondaires, et qu'il est prêt à soutenir la mairie dans cette démarche.

Il est important de souligner qu'en plus des fonctionnalités disponibles pour les habitants de Mbacké, la plateforme « Sama état civil » présente d'autres possibilités que l'Anec prévoit de rendre disponibles prochainement. Les utilisateurs auront la possibilité d'obtenir leurs documents d'état civil, où qu'ils soient au Sénégal. De plus, ils pourront se connecter à la plateforme en ligne, via leur ordinateur ou leur smartphone, et télécharger directement les documents sur leur appareil, pour une utilisation instantanée.