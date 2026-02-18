Madagascar: Boeny - Maintenir la première destination nationale

L'Office régional du tourisme Boeny (ORTB) vient d'être doté de nouveaux membres. Sidine Käed, succède à Eric Razafimaitra en tant que président du conseil d'administration.

Le mandat du conseil d'administration dure deux ans. L'enjeu majeur pour la nouvelle équipe dirigée par ce président, également directeur de l'établissement hôtelier Coco Lodge à Mahajanga-Be, est de maintenir la destination Mahajanga comme étant la première à Madagascar.

L'ancien président, et non moins membre du conseil d'administration de Tourisme sans frontières (TSF), était à la tête de l'ORTB pendant quatre ans, soit deux mandats. Il a dressé un bilan des réalisations lors de son mandat.

« De nombreux efforts ont été déployés pour faire de Mahajanga la première destination touristique nationale malgré les nombreux problèmes auxquels elle était confrontée. L'ORTB est désormais membre au niveau de nombreuses organisations telles que le Conseil du tourisme de Madagascar (CTM) ainsi que la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar (FHORM)», détaille l'ancien président.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Grâce aux efforts de promotion, de nombreux navires de croisière ont fait escale à Mahajanga. «Outre le tourisme national, nous avons surtout lutté avec acharnement pour la création de vols directs depuis l'île de La Réunion ou d'autres pays voisins, ou d'Europe, vers Mahajanga.

Les guides touristiques ont aussi bénéficié de nombreuses formations approfondies. Cela a été facilité par ma fonction de représentant chez E-guedi, une organisation française qui fournit des services de location de guides touristiques dans les pays africains », a énuméré le président sortant de l'Office régional du tourisme Boeny.

Stratégique

L'accueil du dernier paquebot, Crystal Symphony, avec six cents passagers, a constitué les premières expériences de Sidine Käed, le 10 février dernier, à Mahajanga.

« Nous continuerons à poursuivre les efforts pour la promotion et la valorisation de la destination Mahajanga. Cette escale du bateau de croisière constitue une opportunité stratégique pour renforcer la visibilité internationale de la région Boeny et promouvoir un tourisme durable, inclusif et porteur de développement local », a rassuré Sidine Käed, président de l'ORTB.

L'Office régional du tourisme de Boeny a vu le jour en janvier 2004. Ses missions et objectifs visent la promotion du tourisme dans la région Boeny et la mise en œuvre des mesures et moyens efficaces pour assurer une importante promotion des sites touristiques.

Il vise aussi à renforcer son rôle d'interlocuteur privilégié et incontournable pour toute politique de développement touristique de la région. L'identification des besoins en formation des membres et collaborateurs de l'ORT Boeny, ainsi que l'identification des besoins en formation des opérateurs de la région, font partie de ses objectifs. Ils seront transmis à l'ONTM, qui mettra en œuvre les actions y afférentes.