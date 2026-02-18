Madagascar: Université de Toamasina - Les activités pédagogiques suspendues durant quatre semaines

L'Université de Toamasina est fermée temporairement. Le conseil scientifique élargi de cette université a décidé de suspendre les activités pédagogiques pour une durée de 4 semaines, à compter du 16 février. Selon le communiqué de l'établissement, cette décision a été prise afin d'assurer la sécurité de la communauté universitaire et de garantir la continuité des activités académiques et administratives.

Selon les premières évaluations, la majorité des infrastructures de cette université a été endommagée, à savoir les bâtiments administratifs, les salles de cours et les résidences universitaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, s'est rendu au campus de Barikadimy le 16 février afin de constater les dégâts et de coordonner les travaux de reconstruction.

« Des priorités ont été immédiatement fixées, notamment la réhabilitation urgente de la cité universitaire, la remise en état des salles de classe et la construction d'infrastructures solides et durables », selon un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'Université sollicite, par ailleurs, la Jirama pour la remise en service immédiate de l'eau et de l'électricité sur l'ensemble du campus.

La réhabilitation rapide des dégâts causés par le cyclone Gezani à Toamasina constitue une priorité pour le ministère. « L'objectif est de garantir la continuité de l'année universitaire et la sécurité des étudiants ».

L'Université de Toamasina indique que certaines activités, comme les examens et les soutenances, pourront être organisées en fonction des possibilités et des conditions propres à chaque établissement, notamment pour les formations en cours d'achèvement de l'année universitaire 2024-2025.