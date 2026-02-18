Madagascar: Village Andohatapenaka - Les enfants atteints de bronchiolite accueillis

18 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Une mesure d'urgence face à la recrudescence de l'épidémie de bronchiolite. Les autorités sanitaires s'apprêtent à ouvrir le Village Voara à Andohatapenaka afin d'accueillir des enfants atteints de bronchiolite. La ministre de la Santé publique, le Dr Monira Managna, s'est rendue sur place lundi pour évaluer la faisabilité du projet.

Initiée par le ministère de la Santé publique, cette initiative a pour objectif de désengorger les hôpitaux pédiatriques, dont les capacités d'accueil sont actuellement saturées par l'afflux de patients.

Ces derniers jours, le nombre d'enfants nécessitant une hospitalisation et une assistance en oxygène a largement excédé les places disponibles dans les services spécialisés.

Plusieurs infrastructures du Village Voara seront aménagées pour recevoir les enfants malades. Jusqu'à soixante lits d'hospitalisation y seront installés, équipés du matériel médical nécessaire, notamment des concentrateurs d'oxygène pour la prise en charge des formes graves. Des espaces supplémentaires seront également prévus pour le personnel soignant ainsi que pour le stockage des médicaments et du matériel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les préparatifs logistiques et le déploiement des ressources humaines sont en cours de finalisation. Dans l'attente de l'ouverture effective du site, les services pédiatriques continuent d'assurer gratuitement les soins d'urgence et les hospitalisations, malgré la saturation.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère de la Santé publique indique que le site pourrait commencer à accueillir les premiers patients dès aujourd'hui.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.