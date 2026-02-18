Madagascar: Concert classique - Cinq talents malgaches brillent à l'IFM

Madagascar Mozarteum a dédié son cent soixante-sixième Concert classique de midi aux cinq finalistes malgaches du cinquième Concours international des Grandes Voix d'Opéra d'Afrique, lors d'un récital lyrique à l'IFM.

Dans la salle Albert-Camus de l'Institut français de Madagascar, comble et élégante, Madagascar Mozarteum a organisé hier le cent soixante-sixième Concert classique de midi, un concert lyrique de soutien aux jeunes talents.

L'événement a mis à l'honneur cinq artistes représentant Madagascar au cinquième Concours international des Grandes Voix d'Opéra d'Afrique, une compétition lyrique majeure dédiée à la découverte et à la promotion des talents issus du continent africain et de sa diaspora : Faniry Rakotoarison (soprano), Mbolaniaina Rakotoarison (mezzo-soprano), My-Andry Andriamahatratsoa (soprano), Christian Rolland Fabio Rakotondrazanany (ténor) et Fanomezantsoa Safidy Randriamananjara (ténor).

Devant un public de mélomanes et d'amateurs de musique classique, la soirée s'est déroulée en deux parties autour de grandes oeuvres du répertoire lyrique. Parmi les pièces interprétées figuraient Belle nuit (Barcarolle) d'Offenbach (Les Contes d'Hoffmann), Salut !

Demeure chaste et pure de Gounod (Faust), Che gelida manina de Puccini (La Bohème), Quel guardo il cavaliere de Donizetti (Don Pasquale), la Séguedille de Bizet (Carmen), Fille de Cadix de Delibes et Ah ! mes amis de Donizetti (La Fille du Régiment).

Parcours remarquables

Au-delà de la scène, ce concert a mis en lumière des parcours remarquables. Faniry Rakotoarison, formée à la chorale Amboarampeon'ny Trinite Masina Avaratranjoma puis à l'Anglican Music Institute (AMI), poursuit son perfectionnement avec Oksun Kim. Elle a obtenu en 2025 le certificat AMI General Course, option voix, et s'est distinguée comme soliste dans Le Messie de Haendel et la Missa Longa de Mozart avec l'AMI Choir.

Mbolaniaina Rakotoarison, également issue de la même chorale, poursuit sa formation à l'AMI sous l'encadrement d'Oksun Kim. Elle a participé à diverses masterclasses, interprété la Missa Longa en ut majeur de W. A. Mozart en soliste et est membre du choeur professionnel Icanto.

My-Andry Seheno Andriamahatratsoa a débuté au sein du choeur Orima sy Tomima avant d'intégrer Ny Feokanto en 2011 et de commencer sa formation à l'AMI. Elle a été accompagnée par plusieurs pédagogues et musiciens, notamment Richard Rasolonjatovo, Natacha Rajemison, Ando Razananaivo et Fitahiana Rasendrahasina.

Christian Rolland Fabio Rakotondrazanany, ténor au parcours en pleine expansion, a débuté en 2013 à l'ACMC (AMI Children Music Class), où il a étudié le violon avec Laurence Lagarde jusqu'au grade 3. Admis en 2016 à l'AMI General Course sous la direction du violoniste Mauro Scassellati, il atteint le grade 4 avant d'abandonner le violon en septembre 2017 pour se consacrer au chant.

Il étudie successivement avec Natacha Rajemison, Ando Razananaivo (2018-2019), Oksun Kim (2019-2022), puis Fitah Rasendrahasina (2022-2023). En juillet 2023, il obtient le diplôme de Performer de l'AMI, le plus haut diplôme de l'institut. Aujourd'hui, il se produit en solo ou aux côtés d'autres musiciens et partage sa passion à travers l'enseignement.

Fanomezantsoa Safidy Randriamananjara a commencé au sein du choeur Akon'ny Finoana Ambanilalana, passant de choriste à chef de choeur, développant ainsi son leadership et ses qualités artistiques. En 2020, il intègre l'AMI pour se perfectionner auprès de professeurs tels qu'Oksun Kim, Fitahiana Rasendrahasina et Sitraka Harifetra Randriarimanana. Sa formation l'amène jusqu'en Corée du Sud pour des concerts et des masterclasses.

Membre actif de la chorale Ikanto, il se distingue notamment lors de l'interprétation du Messie en 2023 et poursuit son engagement pour faire rayonner la musique sur les scènes nationale et internationale.

À travers cette 166e édition, Madagascar Mozarteum confirme son engagement pour la promotion des jeunes talents et le rayonnement de l'art lyrique malgache sur la scène internationale.