Madagascar: Rugby à XV - Le Cosfa retrouve la place de leader

Le classement provisoire du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division masculine, a été sorti hier par Malagasy Rugby. Après cinq journées, le Cosfa domine les débats, tandis que le CEA, dominateur durant les quatre premières journées, perd du terrain dans la course au sommet.

Au terme de la cinquième journée du championnat de Madagascar XXL Top 12, le Cosfa confirme son statut de leader incontesté. Les militaires affichent un parcours sans faute avec cinq victoires en cinq matchs, totalisant 24 points et une impressionnante différence de +105 de goal-différence. Une régularité qui place le Cosfa en position idéale pour la suite de la compétition.

Derrière, le FTM reste au contact avec également cinq succès, mais une différence légèrement inférieure (+68), ce qui le place à la deuxième place. Le véritable coup dur de cette journée concerne le club Étoile d'Andranomanalina, ou CEA. Longtemps présenté comme un sérieux candidat au titre, le club d'Andranomanalina subit son premier revers de la saison. Avec quatre victoires et une défaite, il glisse au troisième rang avec 22 points, accusant désormais un retard de deux unités sur le duo de tête.

Lutte ouverte

La lutte pour le Top 6 reste néanmoins très ouverte. Le TFA, l'USA et l'USCAR se tiennent en quelques points, tandis que le TAM, malgré trois victoires, affiche une différence négative.

En bas de tableau, la situation devient préoccupante pour le FFFB, le Mang'Art, le TFMA, le STM et surtout l'UASC, lanterne rouge avec zéro victoire et une lourde différence de -113.

Après seulement cinq journées, les tendances commencent à se dessiner. Le Cosfa impose déjà son rythme, pendant que le CEA devra vite réagir pour ne pas voir s'éloigner ses ambitions de titre dans un championnat plus disputé que jamais.

Classement après la 5e journée

1- Cosfa - 24 pts (5 matchs, 5 victoires, diff. +105)2- FTM - 24 pts (5 matchs, 5 victoires, diff. +68)3- CEA - 22 pts (5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, diff. +90)4- TFA - 17 pts (5 matchs, 3 victoires, 2 défaites, diff. +15)5- USA - 15 pts (5 matchs, 3 victoires, 2 défaites, diff. +30)6- USCAR - 15 pts (5 matchs, 3 victoires, 2 défaites, diff. +25)7- TAM - 13 pts (5 matchs, 3 victoires, 2 défaites, diff. -27)8- FFFB - 10 pts (5 matchs, 1 victoire, 4 défaites, diff. -20)9- MANG'ART - 9 pts (5 matchs, 2 victoires, 3 défaites, diff. -51)10- TFMA - 6 pts (5 matchs, 1 victoire, 4 défaites, diff. -50)11- STM - 5 pts (5 matchs, 0 victoire, 5 défaites, diff. -72)12- UASC - 1 pt (5 matchs, 0 victoire, 5 défaites, diff. -113)