Madagascar: Spectacle - Soa Ratsifandrihana exporte Gr oo ve à New York

Le groove franchit l'Atlantique. En mars, Soa Ratsifandrihana présentera pour la première fois à New York son solo « Gr oo v e », créé en 2021 et déjà joué plus de 70 fois à l'international. Cette étape marque un nouveau jalon pour cette pièce singulière, qui continue d'élargir son rayonnement.

Conçu et interprété par l'artiste elle-même, « Gr oo v e » s'appuie sur un vaste éventail de styles chorégraphiques : de la danse baroque occidentale à l'Afindrafindrao malgache, en passant par le Madison. La pièce se déploie ainsi comme un collage dynamique et sensible. À travers ces influences multiples, Soa Ratsifandrihana met en lumière le caractère universel du groove, cette pulsation qui traverse les cultures, s'impose dans la musique comme dans le silence, et existe aussi bien en pleine lumière que dans la pénombre.

La représentation new-yorkaise marque une étape importante dans le parcours de cette création. Elle sera suivie de quelques dates exceptionnelles à Paris en juin prochain, offrant au public européen une nouvelle occasion de découvrir ou redécouvrir cette œuvre unique.

Danseuse et chorégraphe franco-malgache reconnue, Soa Ratsifandrihana est formée au Conservatoire National Supérieur de Paris et a dansé au sein de la compagnie d'Anne Teresa de Keersmaeker. Installée à Bruxelles, elle développe un travail centré sur les mémoires, les héritages et les identités diasporiques. Son solo « Gr oo v e » ainsi que sa création « Fampitaha, fampita, fampitàna » témoignent de cette recherche artistique, à la croisée des cultures et des histoires.

Avec cette première à New York, « Gr oo v e » confirme son élan international et affirme la singularité d'une écriture chorégraphique nourrie de multiples racines.