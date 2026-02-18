Madagascar: Analakely - Un homme drogue et viole deux femmes

Un prédateur sexuel, placé en détention préventive lundi à Tsiafahy, est accusé d'agressions sous drogue, filmées et conservées.

Lundi, un homme de 32 ans a été traduit devant le parquet et mis en détention préventive à la maison de force de Tsiafahy. Il avait été arrêté quelques jours plus tôt à Analakely grâce à un piège tendu par la Police nationale. Les enquêteurs du service de lutte contre la cybercriminalité à Anosy avaient reçu les plaintes de deux femmes qui l'accusaient de viol et de chantage.

Selon leurs témoignages, le trentenaire les avait droguées avec une poudre blanche non identifiée, les rendant conscientes mais incapables de se défendre. Il en profitait pour abuser d'elles et filmer les scènes.

Il les menaçait ensuite de diffuser les vidéos si elles ne lui donnaient pas de l'argent ou n'acceptaient pas de continuer à avoir des relations sexuelles avec lui.

Preuves

Lors de la perquisition à son domicile, les policiers ont découvert des jouets sexuels ainsi que de la poudre contenant la substance utilisée pour neutraliser ses victimes.

Les preuves saisies ont confirmé les accusations. L'homme a reconnu les faits pendant son interrogatoire, même si ses aveux concernant l'extorsion de fonds sont restés partiels. Les enquêteurs estiment que son véritable mobile était plutôt sexuel plutôt que financier.

Au moins trois autres femmes auraient subi le même sort mais n'ont pas osé porter plainte. Certaines auraient cédé à ses exigences pour éviter le scandale, en lui versant de l'argent ou en acceptant de continuer à avoir des rapports avec lui. L'une d'entre elles serait même tombée enceinte, d'après nos sources.

La Police nationale qualifie cet individu de prédateur sexuel. Son mode opératoire, fait de drogue, de manipulation et d'humiliation, montre à quel point les victimes ont souffert.

Une affaire similaire, en juillet 2025, a été traitée par la Division de la cybercriminalité. Un homme de 34 ans avait été arrêté à Antsahavola après avoir piégé des jeunes femmes sur Facebook en se faisant passer pour un photographe. L'une de ses victimes était une adolescente de 14 ans et lui aussi avait fini en prison à Tsiafahy.