Madagascar: Antsiranana - Le lycée Sadi Carnot en fête

Le lycée Sadi Carnot, connu de tous depuis un demi-siècle sous l'ancienne appellation lycée français, a vibré au rythme des couleurs, de la musique et de la joie à l'occasion d'un grand carnaval, qui a rassemblé l'ensemble de ses élèves dans une ambiance festive et fédératrice.

Ce carnaval est une manière de marquer la tradition juste avant le départ en vacances des élèves pour deux semaines, car l'établissement est à peu près à la moitié de l'année scolaire.

Dès les premières heures de la matinée, les élèves participant au carnaval se sont rassemblés devant l'Hôtel de ville, malgré une pluie fine qui tentait de perturber l'événement. Rien n'a entamé leur enthousiasme.

Tous arboraient fièrement leurs tenues respectives. Les déguisements créatifs ont démontré une imagination débordante. Les personnages historiques ont également marqué les esprits. Enfin, les figures contemporaines ont apporté une touche actuelle à l'événement.

Certains incarnaient des agents de l'État : policiers, gendarmes, magistrats, médecins mais également des pilotes... D'autres avaient choisi de se glisser dans la peau d'artistes célèbres, de sportifs ou de personnages emblématiques du cinéma et des dessins animés... Les costumes extravagants n'étaient pas en reste, ajoutant une touche de fantaisie et de créativité à l'événement. Même des parents accompagnateurs ont joué le jeu en se déguisant, exprimant ainsi leur complicité et leur soutien envers leurs enfants.

Quelques établissements francophones de la ville d'Antsiranana, dont Pomme d'Api et Les Lutins, ont répondu à l'invitation de l'établissement organisateur, donnant à l'événement une dimension encore plus fédératrice.

Dans une ambiance festive rythmée par les chants et les acclamations, le cortège s'est ensuite ébranlé le long de la rue Colbert, animé par les sonorités entraînantes du groupe Ds Velively. Le défilé a poursuivi son parcours par la rue de la Marne, après un passage devant la BNI Madagascar, place Kabary, pour finalement s'achever au lycée Sadi Carnot.

Dans l'enceinte de l'établissement, la fête s'est prolongée à travers des spectacles de danse, des prestations musicales et des compétitions sportives. Ce n'est qu'au coucher du soleil, avec un brin de nostalgie, que cette journée haute en couleurs et en émotions s'est achevée.

« Chaque année, on organise à cette période le carnaval, qui est une grande tradition mondiale. C'est une manière de célébrer, puis de s'amuser, de lâcher un petit peu les règles habituelles et de pouvoir se déguiser, de faire la fête, danser, chanter. C'est une manière aussi de donner une image positive de l'établissement à toute la ville », a expliqué le chef d'établissement, Stéphane Fringant.