Madagascar: Région Atsinanana - Les infrastructures en eau potable à améliorer

Les infrastructures d'eau potable à améliorer, à Toamasina. Un vaste programme financé par l'Union européenne ambitionne de transformer durablement l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement dans cette ville. Doté d'un budget de 126,9 milliards d'Ariary, ce projet devrait permettre d'augmenter significativement la production d'eau potable, qui passerait de 19 000 m³ par jour en 2022 à 40 000 m³ à l'horizon 2030, selon la fiche synoptique du programme Eau et Assainissement.

Ce projet ambitionne également d'élargir l'accès à une source d'eau potable améliorée pour des centaines de milliers d'habitants supplémentaires. La réalisation de ce projet s'étendra sur une période d'exécution de 120 mois, dont 96 mois consacrés à la mise en œuvre opérationnelle.

L'essentiel du financement soit 80 % sera consacré à l'approvisionnement en eau à grande échelle, contre 10 % pour l'assainissement de base et 10 % pour l'éducation et la formation liées à l'eau et à l'hygiène. L'objectif est d'améliorer durablement les infrastructures et les services dans les communes de Toamasina I et II.

Parmi les principales réalisations prévues figurent la construction d'une nouvelle centrale de traitement d'eau potable, la réhabilitation de la centrale existante, la modernisation du réseau de distribution ainsi que son extension vers de nouveaux quartiers, la construction d'installations sanitaires plus inclusives, notamment pour les femmes et les filles.

Le programme vise aussi à renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles de la branche eau de Jirama.