Congo-Kinshasa: Près de 8 000 ménages de déplacés bénéficient de l'aide alimentaire du PAM à Oicha

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a apporté, depuis quelques jours, une assistance alimentaire à près de 8 000 ménages de déplacés ayant fui les attaques des rebelles ADF dans plusieurs villages du territoire de Beni, au Nord-Kivu.

L'Association des Petits Éleveurs, Tanneurs et Maroquiniers du Congo (APETAMACO), partenaire du PAM, a procédé à la distribution de ces vivres au stade d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni.

Selon Sébastien Sebogo, chef de projet de l'APETAMACO, les femmes enceintes, les mères allaitantes ainsi que les enfants comptent parmi les principaux bénéficiaires.

Cette distribution vise les déplacés issus de quatre aires de santé : Mbau, Pakanza, Tenambo et Mabasele. Ces zones ont été ciblées parce qu'elles ont accueilli un grand nombre de familles venues de villages voisins, victimes des violences liées au conflit.

« Nous venons leur distribuer des vivres afin de soulager leurs souffrances. Ici, nous avons 8 000 ménages qui doivent bénéficier de différentes commodités, notamment des céréales -farine de maïs, légumineuses et haricots-, de l'huile végétale ainsi que du sel iodé. Cette ration couvre une période de 30 jours, soit un mois. Cela signifie que, pour tout ce mois de février, ils auront au moins cette quantité pour répondre à leurs besoins alimentaires », a indiqué Sébastien Sebogo.

Les enfants recevront des intrants nutritionnels composés de Plumpy'Doz, tandis que les femmes enceintes et allaitantes bénéficieront de la « super céréale », communément appelée B++.

Cette distribution se déroulera en trois cycles : février, mars et avril.